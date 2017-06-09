Противники реновации проводят стихийный митинг около Госдумы. Есть задержанные
Противники программы реновации проводят стихийный митинг около здания Госдумы РФ, где сегодня пройдет второе чтение резонансного законопроекта о массовом сносе «хрущевок» в столице
Противники программы реновации проводят стихийный митинг около здания Госдумы РФ, где сегодня пройдет второе чтение резонансного законопроекта о массовом сносе «хрущевок» в столице.
Участники протестной акции скандируют «Позор», «Москва против» и «Долой реновацию». На здание Госдумы они повесили бело-красную заградительную ленту.
Сотрудники полиции отбирают у манифестантов плакаты. К зданию нижней палаты парламента подъехал автозак. Корреспондент радиостанции «Эхо Москвы» Ольга Кузнецова сообщила о задержании руководителя московского отделения партии «Яблоко» Сергея Митрохина. Также сообщается о задержании еще одного участника стихийного митинга.
Полицейские призывают граждан разойтись и напоминают им, что акция не согласована с властями.
Ранее сообщалось, что противники реновации проведут около Госдумы серию одиночных пикетов, которые не требуют согласования с мэрией.
Стихийный митинг противники реновации проводили также 6 июня во время парламентских слушаний пакета поправок к закону о сносе «хрущевок». Участники протеста считают, что в документе по-прежнему остались антиконституционные нормы и потребовали от народных избранников не утверждать законопроект.