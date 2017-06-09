Меню
Общество
Моя семья - мое богатство
Общество
09 июня 09:10

Российские пилоты массово уходят в азиатские авиакомпании из-за разницы в зарплате

В российских авиакомпаниях растет утечка летных кадров. Пилоты все чаще переходят на работу в азиатские авиакомпании. Только за последние 2,5 года на работу в Азию перебрались 300 командиров воздушных судов (КВС) и инструкторов

Фото: Qerja.com

В российских авиакомпаниях растет утечка летных кадров. Пилоты все чаще переходят на работу в азиатские авиакомпании. Только за последние 2,5 года на работу в Азию перебрались 300 командиров воздушных судов (КВС) и инструкторов. Еще 400 человек сейчас находятся в процессе трудоустройства.

Российские пилоты переходят на работу в азиатские авиакомпании в основном по экономическим соображениям. На фоне слабого рубля разница в уровне зарплат российских и азиатских пилотов стала довольно ощутимой. Например, в Китае летчики получают в четыре раза больше, чем в России. Их зарплата составляет 17-25 тысяч долларов в месяц.

Источник «Коммерсанта» называет утечку летных кадров одной из причин отмены чартерной программы «ВИМ-Авиа». Авиакомпания значительно увеличила летную программу, однако не подкрепила их наличием нужного количества воздушных судов и персонала. Это в свою очередь привело к массовым задержкам рейсов.

В «ВИМ-Авиа» подтвердили, что некоторые пилоты уехали работать в Китай, Индию и Вьетнам. В отличие от России, в странах Азии государства создают привлекательные условия для иностранного летного состава.

В «Аэрофлоте» рассказали, что для удержания сотрудников уже пять раз увеличивали зарплату, но больше возможностей для повышения нет. Сейчас второй пилот получает 320-350 тысяч рублей в месяц, командир воздушного судна - 470 тысяч рублей, а инструктор - более 500 тысяч рублей.

Материалы по теме
Росавиация обязала авиакомпании до 20 июня решить проблему с задержками рейсов
Ростуризм попросил туроператоров прекратить продажу путевок с перелетом «ВИМ-Авиа»
Виталий Мутко поручил перевезти всех клиентов проблемной «ВИМ-Авиа» на отдых
Сейчас на главной
Горячие новости
Противники реновации проводят стихийный митинг около Госдумы
Противники программы реновации проводят стихийный митинг около здания Госдумы РФ, где сегодня пройдет второе чтение резонансного законопроекта о массовом сносе «хрущевок» в столице
рейдерство
Ваш бизнес еще не отняли? Тогда мы идем к вам!
Спортивный клуб «Спорт Палас» появился на карте Санкт-Петербурга в 2007 году и сразу стал набирать популярность среди горожан своей универсальностью. Теннисные корты, фитнес, йога, кафе – полезное можно было совместить с приятным, придти можно было всей семьей и отдельно отдать детишек «на спорт».
Горячие новости
Мораторий на смертную казнь России не помеха
В Государственной думе предложили изменить правила реализации моратория на смертную казнь. Глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев считает, что российские суды могли бы выносить смертные приговоры с отсрочкой
Горячие новости
Зажрались вы в своей Москве!
Москва среди всех российских регионов меньше всех нуждается в программе реновации жилого фонда. Российская столица заняла одно из последних мест по доле ветхого и аварийного жилья, однако массовый снос «хрущевок» решили провести именно в Москве
Горячие новости
«Открытая Россия» проведет «марш позора» с портретами Путина и его друзей
Движение «Открытая Россия» Михаила Ходорковского примет участие в антикоррупционной акции, которую 12 июня проведут сторонники Алексея Навального. Активисты в рамках шествия организуют акцию «Бессмертный полк»
Авторская колонка
Ненормативная лексика под фуги Баха
Давно заметил, что на людях я сильно глупею. Шутки какие-то нелепые отпускаю, ерунду всякую говорю, в общем, сливаюсь с массой. А мне тут как раз проект очень важный дали, идеи свежие нужны, креатив ...
Ларин Александр
Здоровье нации в руках Министра здравоохранения Вероники Скворцовой

Смертность среди россиян растет с каждым месяцем

 

Горячие новости
Власти Ижевска предложили оппозиции провести митинг против коррупции на кладбище
Администрация города Ижевска предложила организаторам антикоррупционного митинга 12 июня провести свое мероприятие на кладбище либо на окраине города. Оппозиционеры из предложенных вариантов выбрали кладбище
Горячие новости
Программу сноса хрущевок признали социально безответственной
СПЧ рекомендовал Госдуме отклонить либо отложить на полгода принятие резонансного законопроекта о реновации жилого фонда в Москве. Правозащитники указывают на «социальную безответственность» данного законопроекта
агропром
Кому беда, а кому мать родна
Холодная весна нанесла ущерб будущему урожаю, что, скорее всего, приведет к росту экспортных цен и подорожанию продуктов в российских магазинах. Для аграриев, готовых продать рекордные объемы зерна за границу, это хорошо, чего не скажешь о простых покупателях
Горячие новости
Участников «прямой линии» с президентом поощрят «путинофоном»
Компания Caviar, которая занимается люксовой отделкой гаджетов, пообещала презентовать эксклюзивный смартфон с портретом Владимира Путина, автору самого интересного вопроса президенту во время «прямой линии» 15 июня
Горячие новости
Береженого Роспотребнадзор бережет
После прошлогодней трагедии в детском лагере на Сямозере в Карелии, где погибли 14 детей, власти стали уделять более пристальное внимание к организации детского отдыха. В 2017 году вступил в силу федеральный закон об организации детского отдыха в РФ
Горячие новости
За импортозамещение придется доплатить
Компания «Росэлектроника» объявила о начале запуска производства тестовой партии отечественных компьютеров нового поколения «Эльбрус 101-РС». Стоимость тестового образца составит около 130 тысяч рублей, а серийного – 70 тысяч рублей
Авторская колонка
Уж во всяком случае не «Боже, царя храни!»
Как говорил Остап Бендер, отвечая на вопрос Кисы Воробьянинова, что же ему петь: «Уж во всяком случае, не «Боже, царя храни!». Я предлагаю вам просто представить эту картину. Очередное заседание Думы, все встают для исполнения Гимна, и над залом несется мелодия князя Львова и волшебные слова Жуковского о царе православном.
Орехъ Антон
Горячие новости
Прокуратура проверит подозрительный аукцион Минобороны
Главная военная прокуратура начала проверку по факту повторной отмены аукциона Министерства обороны по продаже военного имущества на сумму более 600 млн рублей. Во второй раз аукцион был отменен после выбора победителя
Горячие новости
Депутаты потянулись к выходу
Государственную думу седьмого созыва добровольно покинул еще один депутат. Заявление о досрочном сложении полномочий написал представитель «Единой России» Владимир Жутенков, избранный по одномандатному округу в Брянской области
Горячие новости
В декларации Натальи Поклонской нашли «темные пятна»
Российское подразделение антикоррупционной организации Transparency International опубликовало расследование в отношении бывшего прокурора Крыма, а ныне депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской
Горячие новости
Папа как обычно не помогал
Дочь первого заместителя главы Администрации президента Сергея Кириенко возглавила один из проектов правительственного Агентства стратегических инициатив
Горячие новости
Нарушителей правил парковки отлучат от за границы
Московские власти ищут все новые способы, как заставить автомобилистов исправно платить за парковку. Ранее чиновники начали эвакуировать машины со снятыми или закрытыми номерами, а теперь грозят водителям запретом на выезд за границу