Российские пилоты массово уходят в азиатские авиакомпании из-за разницы в зарплате
В российских авиакомпаниях растет утечка летных кадров. Пилоты все чаще переходят на работу в азиатские авиакомпании. Только за последние 2,5 года на работу в Азию перебрались 300 командиров воздушных судов (КВС) и инструкторов
В российских авиакомпаниях растет утечка летных кадров. Пилоты все чаще переходят на работу в азиатские авиакомпании. Только за последние 2,5 года на работу в Азию перебрались 300 командиров воздушных судов (КВС) и инструкторов. Еще 400 человек сейчас находятся в процессе трудоустройства.
Российские пилоты переходят на работу в азиатские авиакомпании в основном по экономическим соображениям. На фоне слабого рубля разница в уровне зарплат российских и азиатских пилотов стала довольно ощутимой. Например, в Китае летчики получают в четыре раза больше, чем в России. Их зарплата составляет 17-25 тысяч долларов в месяц.
Источник «Коммерсанта» называет утечку летных кадров одной из причин отмены чартерной программы «ВИМ-Авиа». Авиакомпания значительно увеличила летную программу, однако не подкрепила их наличием нужного количества воздушных судов и персонала. Это в свою очередь привело к массовым задержкам рейсов.
В «ВИМ-Авиа» подтвердили, что некоторые пилоты уехали работать в Китай, Индию и Вьетнам. В отличие от России, в странах Азии государства создают привлекательные условия для иностранного летного состава.
В «Аэрофлоте» рассказали, что для удержания сотрудников уже пять раз увеличивали зарплату, но больше возможностей для повышения нет. Сейчас второй пилот получает 320-350 тысяч рублей в месяц, командир воздушного судна - 470 тысяч рублей, а инструктор - более 500 тысяч рублей.