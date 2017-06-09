Госдума предложила судам выносить приговоры о смертной казни с отсрочкой
В Государственной думе предложили изменить правила реализации моратория на смертную казнь. Глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев считает, что российские суды могли бы выносить смертные приговоры с отсрочкой
В Государственной думе предложили изменить правила реализации моратория на смертную казнь. Глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев считает, что российские суды могли бы выносить смертные приговоры с отсрочкой.
В настоящее время российские суды не выносят приговоры о высшей мере наказания в связи с действием моратория на смертную казнь. Депутат Пискарев предлагает судам выносить за особо тяжкие преступления приговоры о смертной казни с отсрочкой. Осужденные будут отбывать пожизненные сроки, а когда мораторий отменят, то их сразу же казнят.
За счет вынесения таких приговоров суды «будут давать правовую оценку наиболее тяжким преступлениям», в число которых входит терроризм.
По словам Пискарева, он сам участвовал в раскрытии громких терактов, поэтому он считает, что такие преступления должны наказываться максимально сурово, сообщает «Интерфакс».