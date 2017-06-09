Москва оказалась наименее нуждающимся в сносе домов регионом
Москва среди всех российских регионов меньше всех нуждается в программе реновации жилого фонда. Российская столица заняла одно из последних мест по доле ветхого и аварийного жилья, однако массовый снос «хрущевок» решили провести именно в Москве
Москва среди всех российских регионов меньше всех нуждается в программе реновации жилого фонда. Российская столица заняла одно из последних мест по доле ветхого и аварийного жилья, однако массовый снос «хрущевок» решили провести именно в Москве.
Согласно данным Росстата, Москва занимает 82-е место среди всех регионов по доле ветхого и аварийного жилья (0,3%). Такая же доля ветхого жилья – в республике Адыгея. Еще лучше ситуация обстоит в Санкт-Петербурге и Севастополе. В этих городах доля ветхих и аварийных зданий не превышает 0,2%.
Лидером по этому показателю является республика Тува, где 17,3% жилья является ветхим. Далее идут Якутия (16,6%), Дагестан (15,7%), Ингушетия (15,5%), Ямало-Ненецкий автономный округ (9,3%), Магаданская область (8,2%) и Ханты-Мансийский округ (7,8%), Тверская, Архангельская и Кировская области (7,1–7,4%).
Ветхим считается здание с износом выше 70%, а к аварийным относятся дома, в которых несущие конструкции и фундаменты находятся под угрозой обрушения.
«В московских хрущевках еще можно было жить. Они на порядок лучше аварийных домов в других субъектах», - отметил в беседе с РБК ведущий эксперт по жилищному праву и ЖКХ общественного движения «За права человека» Виктор Федорук.
В Москве первая программа сноса пятиэтажек стартовала в 1999 году. В ходе программы было расселено почти 1,7 тысяч домов. В 2017 году было объявлено о начале новой программы реновации жилого фонда. Московские власти планируют снести 4546 домов общей площадью 25 млн кв.м. Затраты на снос и строительство новых домов оценивались в 3,5 трлн рублей.
Финансирование программы реновации планируется из московского бюджета. Мэр города Сергей Собянин заверил, что столице хватит средств на расселение людей.