Ненормативная лексика под фуги Баха
Давно заметил, что на людях я сильно глупею. Шутки какие-то нелепые отпускаю, ерунду всякую говорю, в общем, сливаюсь с массой.
А мне тут как раз проект очень важный дали, идеи свежие нужны, креатив. Ну, я и говорю начальству: «Пересадите меня куда-нибудь от всех, иначе я в этой коммуналке совсем мозги потеряю. Не могу уже больше слушать всю эту пошлятину, бытовуху…»
Пошли навстречу. Говорят, знаем, что ты натура тонкая, большой эстет, философов изучаешь – и выделили мне отдельную комнатку для всякого хлама.
И сразу, конечно, лучше стало: ни на что уже не отвлекаешься, лясы не точишь, едой не воняет – включил своего любимого Баха и под его хоралы и фуги работаю…
Наконец, набросал сценарий, несу довольный начальству. Сам чувствую, что клёво получилось.
Главный ознакомился, говорит: – Очень даже неплохо, несмотря на все твои философские завихрения. По-настоящему забористо, с хорошей такой похабинкой, с экстра-глупостями, как раз то, что аудитории требуется. Особенно, конечно, групповуха удалась, меня и то проняло, с правильным таким подтекстом в смысле консолидации… Только напрасно их у тебя шестеро, надо, чтобы один лишний был…
– Может, мы этого лишнего геем сделаем? – встрепенулся я. – Для большего драматизма.
Он аж кулаками затряс от восхищения.
– И ненормативной лексики у тебя все же многовато, – продолжал главный, – хотя политические акценты расставлены правильно, матерят кого нужно, за них ни один наш суд не вступится.
– Но у меня ведь не просто матерятся, – уточнил я, – а под фуги Баха. Кого матерщина не устраивает, пусть Баха слушает… И все будут довольны.
– Кстати, насчет Баха, – напомнил главный. – Ты же хотел его самого как-то в действующие лица вывести?
– Да вот не решил еще, чего с ним делать, – говорю, – то ли маньяком изобразить, то ли предтечей фашизма…
– Лучше – предтечей, это более актуально, хотя раньше так, кажется, Вагнера называли…
– Ну-у-у, это уже затёрто, а вот Бах… У него же хорал есть «Все люди должны умереть».
– Круто! Что ж, пусть будет Бах, но фашизм надо сделать не только немецким, но и украинским, – строго указал главный.
– Понял. Спасибо за подсказку.
– А в целом ты молодец! – говорит, – не зря мы тебе пересадили. – Правда, – подколол он все же меня, – философам твое произведение вряд ли понравилось бы… Они толпу и всякое такое общественное мнение не уважают.
– Ну, у нас с ними разные форматы, – повеселел я. – Их бы в наше информпространство…