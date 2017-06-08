СПЧ призвал Госдуму отклонить законопроект о реновации. Программа социально безответственна
СПЧ рекомендовал Госдуме отклонить либо отложить на полгода принятие резонансного законопроекта о реновации жилого фонда в Москве. Правозащитники указывают на «социальную безответственность» данного законопроекта
Совет по правам человека при президенте России рекомендовал Госдуме отклонить либо отложить на полгода принятие резонансного законопроекта о реновации жилого фонда в Москве. Правозащитники считают, что реализации программы реновации приведет к градостроительному, инфраструктурному и транспортному коллапсу.
СПЧ «в целом» поддерживает программу реновации, однако сейчас она может привести к росту социальной напряженности. Правозащитники считают, что программа должна проводиться исключительно за счет внебюджетных источников финансирования и распространяться на все субъекты страны, а не только Москву.
Для дальнейшей ликвидации непригодного для проживания жилья в Москве достаточно действующего законодательства, считают в СПЧ. Кроме того, предотвращение аварийности должно вестись индивидуально по каждому дому, включая капремонт и обстройку, а не только снос.
В своем заключении правозащитники указывают на «социальную безответственность» данного законопроекта. Правозащитники пояснили, что у московских властей есть невыполненные обязательства перед очередниками и жителями ветхих домов. В таких условиях тратить огромные средства из бюджета на снос добротных пятиэтажек и переселение их жильцов в новые дома крайне безответственно. По подсчетам СПЧ, в российской столице своей очереди на жилье ждут около 80 тысяч человек.
Помимо этого в СПЧ выразили недовольство процедурой голосования собственников квартир в домах под снос. Власти Москвы решили, что для сноса дома достаточно 2/3 голосов «за» от общего числа собственников, что противоречит Жилищному кодексу.
Второе чтение законопроекта о реновации жилого фонда в Москве состоится в пятницу, 9 июня. Ранее профильный комитет рекомендовал депутатам принять документ.