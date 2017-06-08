Автору самого интересного вопроса на «прямой линии» с президентом подарят золотой «путинофон»
Компания Caviar, которая занимается люксовой отделкой гаджетов, пообещала презентовать эксклюзивный смартфон с портретом Владимира Путина, автору самого интересного вопроса президенту во время «прямой линии» 15 июня
Компания Caviar, которая занимается люксовой отделкой гаджетов, пообещала презентовать эксклюзивный смартфон с портретом Владимира Путина, автору самого интересного вопроса президенту во время «прямой линии» 15 июня.
Компания специально к «прямой линии» главы государства с гражданами выпустила смартфон с портретом российского президента Владимира Путин. Такие телефоны журналисты ранее окрестили «путинофонами».
Смартфон с портретом Путина и номером 001 подарят участнику «прямой линии», который задаст самый интересный вопрос. «Мы выберем вопрос, который, на наш взгляд, будет именно тем, который важно услышать каждому в стране, и отметим его автора первым экземпляром этого телефона», - сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе Caviar.
Корпус «путинофона» украшен золотым объемным портретом президента России и названиями 85 столиц регионов страны.
В продаже эта модель поступит лимитированным тиражом. Стоимость такого гаджета составит 184 тысячи рублей.
Компания Caviar регулярно выпускает смартфоны и «умные часы» с изображением Владимира Путина, а также гаджеты для христиан с золотыми куполами и выдержками из Библии. Стоимость таких гаджетов варьируется от 150 до 230 тысяч рублей в зависимости от отделки.