Роспотребнадзор составил памятку для родителей, отправляющих детей в лагерь
После прошлогодней трагедии в детском лагере на Сямозере в Карелии, где погибли 14 детей, власти стали уделять более пристальное внимание к организации детского отдыха. В 2017 году вступил в силу федеральный закон об организации детского отдыха в РФ
С началом летнего отпускного сезона Роспотребнадзор подготовил рекомендации для родителей, которые планируют отправить своих детей отдыхать в лагерь. Среди прочего родители должны обеспечить детей одеждой на разную погоду и напомнить им о необходимости соблюдать личную гигиену.
Специалисты Роспотребнадзора советуют собрать детям одежду, рассчитанную на всю смену и разную погоду. Детям необходимо напомнить о правилах совместного проживания, о соблюдении правил гигиены. Маленьких детей следует перед отправкой в лагерь научить умываться, чистить зубы, принимать душ и не забывать мыть руки после посещения туалета.
Также Роспотребнадзор не советует давать ребенку в лагерь дорогостоящую технику.
Что касается питания детей, то родителям не стоит приводить своим чадам соки в больших упаковках, консервы, грибы, а также пирожные с кремом, торты, мясные и рыбные продукты, еду домашнего приготовления, а также еду быстрого приготовления.
«Дети получают весь необходимый объем питательных веществ в лагере, в соответствии с режимом щадящего питания», - заверили в санитарном ведомстве.
Напомним, после прошлогодней трагедии в детском лагере на Сямозере в Карелии, где погибли 14 детей, власти стали уделять более пристальное внимание к организации детского отдыха. В 2017 году вступил в силу федеральный закон об организации детского отдыха в РФ, согласно которому ответственным за детский назначено Минобразования. Курировать детский отдых при Минобре будет подразделение численностью в восемь сотрудников.
При этом летний сезон 2017 года уже начался с происшествия. В мае 83 ребенка из лагеря «Дружба» под Ижевском попали в больницу с отравлением. В ходе проверки выяснилось, что лагерь рассчитан на 330 человек, а фактически их было 586 человек. Кроме того, у некоторых сотрудников столовой отсутствовали медицинские книжки, а продукты питания хранились с нарушениями.