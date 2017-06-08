Меню
Общество
Моя семья - мое богатство
Общество
08 июня 11:59

Роспотребнадзор составил памятку для родителей, отправляющих детей в лагерь

После прошлогодней трагедии в детском лагере на Сямозере в Карелии, где погибли 14 детей, власти стали уделять более пристальное внимание к организации детского отдыха. В 2017 году вступил в силу федеральный закон об организации детского отдыха в РФ

Фото: Жг.сыктывкар.рф

С началом летнего отпускного сезона Роспотребнадзор подготовил рекомендации для родителей, которые планируют отправить своих детей отдыхать в лагерь. Среди прочего родители должны обеспечить детей одеждой на разную погоду и напомнить им о необходимости соблюдать личную гигиену.

Специалисты Роспотребнадзора советуют собрать детям одежду, рассчитанную на всю смену и разную погоду. Детям необходимо напомнить о правилах совместного проживания, о соблюдении правил гигиены. Маленьких детей следует перед отправкой в лагерь научить умываться, чистить зубы, принимать душ и не забывать мыть руки после посещения туалета.

Также Роспотребнадзор не советует давать ребенку в лагерь дорогостоящую технику.

Что касается питания детей, то родителям не стоит приводить своим чадам соки в больших упаковках, консервы, грибы, а также пирожные с кремом, торты, мясные и рыбные продукты, еду домашнего приготовления, а также еду быстрого приготовления.

«Дети получают весь необходимый объем питательных веществ в лагере, в соответствии с режимом щадящего питания», - заверили в санитарном ведомстве.

Напомним, после прошлогодней трагедии в детском лагере на Сямозере в Карелии, где погибли 14 детей, власти стали уделять более пристальное внимание к организации детского отдыха. В 2017 году вступил в силу федеральный закон об организации детского отдыха в РФ, согласно которому ответственным за детский назначено Минобразования. Курировать детский отдых при Минобре будет подразделение численностью в восемь сотрудников.

При этом летний сезон 2017 года уже начался с происшествия. В мае 83 ребенка из лагеря «Дружба» под Ижевском попали в больницу с отравлением.  В ходе проверки выяснилось, что лагерь рассчитан на 330 человек, а фактически их было 586 человек. Кроме того, у некоторых сотрудников столовой отсутствовали медицинские книжки, а продукты питания хранились с нарушениями.

Материалы по теме
Власти отменили конкурс на строительство спортивного Центра для «школы дочери Путина»
Москвичи просят остановить закрытие музыкальных школ ради строительства комплекса для «школы дочери Путина»
Центр акробатического рок-н-ролла на базе «школы дочери Путина» построят на месте лагеря для малоимущих детей
Сейчас на главной
агропром
Кому беда, а кому мать родна
Холодная весна нанесла ущерб будущему урожаю, что, скорее всего, приведет к росту экспортных цен и подорожанию продуктов в российских магазинах. Для аграриев, готовых продать рекордные объемы зерна за границу, это хорошо, чего не скажешь о простых покупателях
Горячие новости
Участников «прямой линии» с президентом поощрят «путинофоном»
Компания Caviar, которая занимается люксовой отделкой гаджетов, пообещала презентовать эксклюзивный смартфон с портретом Владимира Путина, автору самого интересного вопроса президенту во время «прямой линии» 15 июня
Горячие новости
За импортозамещение придется доплатить
Компания «Росэлектроника» объявила о начале запуска производства тестовой партии отечественных компьютеров нового поколения «Эльбрус 101-РС». Стоимость тестового образца составит около 130 тысяч рублей, а серийного – 70 тысяч рублей
Авторская колонка
Уж во всяком случае не «Боже, царя храни!»
Как говорил Остап Бендер, отвечая на вопрос Кисы Воробьянинова, что же ему петь: «Уж во всяком случае, не «Боже, царя храни!». Я предлагаю вам просто представить эту картину. Очередное заседание Думы, все встают для исполнения Гимна, и над залом несется мелодия князя Львова и волшебные слова Жуковского о царе православном.
Орехъ Антон
Горячие новости
Прокуратура проверит подозрительный аукцион Минобороны
Главная военная прокуратура начала проверку по факту повторной отмены аукциона Министерства обороны по продаже военного имущества на сумму более 600 млн рублей. Во второй раз аукцион был отменен после выбора победителя
Горячие новости
Депутаты потянулись к выходу
Государственную думу седьмого созыва добровольно покинул еще один депутат. Заявление о досрочном сложении полномочий написал представитель «Единой России» Владимир Жутенков, избранный по одномандатному округу в Брянской области
Здоровье нации в руках Министра здравоохранения Вероники Скворцовой

Смертность среди россиян растет с каждым месяцем

 

Горячие новости
В декларации Натальи Поклонской нашли «темные пятна»
Российское подразделение антикоррупционной организации Transparency International опубликовало расследование в отношении бывшего прокурора Крыма, а ныне депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской
Горячие новости
Папа как обычно не помогал
Дочь первого заместителя главы Администрации президента Сергея Кириенко возглавила один из проектов правительственного Агентства стратегических инициатив
Горячие новости
Нарушителей правил парковки отлучат от за границы
Московские власти ищут все новые способы, как заставить автомобилистов исправно платить за парковку. Ранее чиновники начали эвакуировать машины со снятыми или закрытыми номерами, а теперь грозят водителям запретом на выезд за границу
Горячие новости
Быть коррупционером позорно, а жить честно – престижно
Депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания в среду, 7 июня, приняли в окончательном чтении законопроект о создании реестра чиновников и сотрудников силовых ведомств, уволенных из-за коррупционных правонарушений
Горячие новости
«Часы Путина» за миллион долларов выставили на аукцион
Швейцарские часы Patek Philippe Grand Complications 5208P, которые якобы носил президент России Владимир Путин, выставили на аукцион Antiquorum. Специалисты по часам называют данную модель одной из самых сложных и дорогих
Горячие новости
Клиентам Татфондбанка испортили кредитную историю
Заемщики Татфондбанка, у которого ЦБ отозвал лицензию еще в марте текущего года, массово жалуются на испорченную кредитную историю. Клиенты казанского банка вовремя погасили свои кредиты, но попали в список должников
Горячие новости
Спасибо Сергею Собянину за наши разрушенные дома
Депутаты Госдумы от фракции «Единая Россия» пригласили на парламентские слушания законопроекта о реновации жилого фонда москвичей, которые выступают за снос «хрущевок». Участники слушаний должны были поблагодарить мэра Москвы Сергея Собянина
Горячие новости
Лидер тамбовской ОПГ отсудил у России компенсацию
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил жалобу лидера тамбовской преступной группы Владимира Барсукова (Кумарина) на отсутствие необходимого лечения в СИЗО. Барсуков приговорен российскм судом к 23 годам лишения свободы
Горячие новости
Законопроект о реновации одобрили к принятию
Комитет Госдумы по транспорту и строительству по итогам рассмотрения пакета поправок в законопроект о реновации жилого фонда в Москве рекомендовал принять документ во втором чтении. Рассмотрение законопроекта во втором чтении назначено на 9 июня
Горячие новости
Жить стало лучше
В России продажи люксовых автомобилей выросли с начала 2017 года на 17%. Речь идет о таких автомобилях, как Maybach, Maserati и Bentley. По данным агентства «Автостат», объем рынка люксовых машин в апреле 2017 года составил 155 единиц
ФФОМС
Все равно же здоровье не купишь
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС) в прошлом году выдал 45 млн рублей на приобретение жилья своим сотрудникам. Решение «квартирного вопроса» перевесило вопросы жизни и смерти тысяч больных
Горячие новости
Москвичи устроили стихийную акцию протеста против реновации
В Москве противники программы реновации жилого фонда проводят стихийную акцию около здания Государственной думы против принятия закона, разрешающего властям снос домов. В настоящее время в нижней палате парламента проводятся слушания законопроекта