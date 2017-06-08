Прокуратура проверит аукцион Минобороны по продаже военного имущества на 600 млн рублей
Главная военная прокуратура начала проверку по факту повторной отмены аукциона Министерства обороны по продаже военного имущества на сумму более 600 млн рублей. Во второй раз аукцион был отменен после выбора победителя
Главная военная прокуратура начала проверку по факту повторной отмены аукциона Министерства обороны по продаже военного имущества на сумму более 600 млн рублей. Во второй раз аукцион был отменен после выбора победителя.
Военная прокуратура вызвала для дачи объяснений по поводу отмены аукциона замдиректора департамента имущественных отношений Минобороны Олега Мушегяна. В прокуратуре отметили, что по поручению г-на Мушегяна дважды отменялся тендер по продаже высвобожденного движимого военного имущества. Причем во второй раз аукцион был отменен после подписания организатором торгов с их победителем соответствующих итоговых протоколов.
Руководитель организации «Гражданский контроль государственных закупок» Дмитрий Доброштан в беседе с РБК отметил, что аукцион был признан состоявшимся. Победитель тендера предложил почти на 23 млн рублей выше начальной цены. «Но вместо того, чтобы заключить договор и получить законный доход для федерального бюджета, аукцион отменяют», - рассказал эксперт.
Заявки на участие в аукционе повали компании «ДельтаМет» и «РегионРесурс». 24 апреля конкурс был отменен по причине «необходимости дополнительно проверить номенклатуру, количество, а также качественное состояние высвобождаемого движимого военного имущества». Фирма «РегионРесурс» пожаловалась в Федеральную антимонопольную службу, которая признала жалобу обоснованной. Олег Мушегян предложил провести аукцион 1 июня, а срок подачи заявок продлить до 30 мая.
На повторный аукцион заявку помимо «ДельтаМет» и «РегионРесурса» подала компания «ТрансЛом» (бывшая структура РЖД, которая теперь принадлежит Алексею Золотареву). Победа была признана за фирмой «РегионРесурс», которая предложила за лот больше всех - 630 млн рублей.
2 июня результаты торгов были отменены в связи с тем, что в ходе осмотра выставленного на аукцион имущества претенденты выявили несоответствие его номенклатуры и количества описи лота. «РегионРесурс» на этот раз подал жалобу в прокуратуру, отметив, что г-н Мушегян действует в интересах ограниченного круга коммерческих организаций.
В департаменте имущественных отношений Минобороны заявили, что аукцион был отменен из-за жалобы «ТрансЛома», направленной на имя заместителя министра обороны Тимура Иванова. Гендиректор фирмы пояснил, что в ходе осмотра претендентами выявлено несоответствие номенклатуры и количества предоставленного к реализации имущества. Участники рынка отмечают, что «ТрансЛом» не мог осмотреть это имущество, так как его можно было провести с 24 марта по 25 апреля, а фирма подала заявку на участие в аукционе только 30 мая.