Борцы с коррупцией рассказали о квартирах экс-прокурора Крыма и депутата Натальи Поклонской
Российское подразделение антикоррупционной организации Transparency International опубликовало расследование в отношении бывшего прокурора Крыма, а ныне депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской
Российское подразделение антикоррупционной организации Transparency International опубликовало расследование в отношении бывшего прокурора Крыма, а ныне депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской. Борцы с коррупцией подозревают, что г-жа Поклонская, которая в Госдуме занимается проверкой сведений о доходах депутатов, сама не указала в декларации квартиру в Донецке.
Наталья Поклонская с 2014 года декларирует свои доходы и имущество, как российское должностное лицо. В декларациях Поклонской за 2014 и 2015 годы в ее собственности была указана только служебная квартира площадью 116,6 кв. м в Симферополе. В декларации за 2016 год добавилась квартира в Москве.
В Transparency International считают, что г-жа Поклонская указала в декларации не всю недвижимость. Исходя из неподтвержденных данных о том, что в девичестве Наталья Поклонская носила фамилию Дубровская, на может оказаться владелицей квартиры в Донецке.
В украинском Государственном реестре прав на недвижимое имущества за некой Дубровской Натальей Владимировной числится квартира площадью 29,9 кв. м в Донецке на улице Римского-Корсакова. В выписке содержится РНОКПП - это уникальный идентификатор налогоплательщика, аналог российского ИНН.
В РНОКПП зашифрованы пол его обладателя и дата его рождения. Номер Натальи Владимировны Дубровской, владелицы донецкой квартиры, - 2929721948. То есть дата ее рождения - 18 марта 1980 года. Дата рождения Дубровской Натальи Владимировны совпадает с датой рождения Поклонской Натальи Владимировны.
В украинском телефонном справочнике есть лишь одна Дубровская Наталья Владимировна с такой датой рождения. Она была зарегистрирована в Крыму, в селе Уютное в Сакского района под Евпаторией. Согласно официальной биографии экс-прокурора Крыма, Наталья Поклонская выросла именно в этом месте. В одном доме с нею зарегистрирована семья Дубровских (предположительно, ее родители и сестра).
Сейчас предполагаемая квартира Натальи Поклонской находится на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики. Недвижимость на территории непризнанной республики, с точки зрения российского законодательства, остается украинской, т.е. заграничной и должна быть задекларирована.
В предвыборной декларации, которую Поклонская подала перед выборами в Госдуму 2016 года, в собственности у экс-прокурора не было ни квартиры, ни машины, ни дачи, ни гаража. Сейчас иногородний депутат Наталья Поклонская проживает в служебной квартире в Москве.
По данным Transparency International, Поклонская задекларировала служебную квартиру площадью 116,6 кв. м. в Симферополе. Крымская прокуратура купила ее в 2014 году, сразу после включения Крыма в состав России, на бюджетные средства. Поклонская получила ее как прокурор Крыма, но сейчас она эту должность уже не занимает.
По закону Поклонская должна была освободить служебную квартиру в Симферополе, когда покинула должность прокурора Крыма. Однако крымская прокуратура купила для преемника Поклонской новую квартиру, а старая, судя по декларации, осталась за Поклонской.
«Возникает показательная для российской антикоррупционной политики коллизия: есть основания полагать, что бывший прокурор и председатель комиссии по контролю за декларациями, которая должна выявлять правонарушения, может быть замешана в них сама», - отмечается в расследовании Transparency International.
Борцы с коррупцией направили заявление спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой проверить достоверность сведений о доходах и имуществе, поданных Натальей Поклонской. Еще одно заявление направлено генпрокурору Юрию Чайке с просьбой проверить законность использования Поклонской служебной квартиры в Симферополе после ее ухода с должности прокурора Крыма.