Московским водителям пригрозили запретом на выезд за границу из-за неуплаты парковки
Московские власти ищут все новые способы, как заставить автомобилистов исправно платить за парковку. Ранее чиновники начали эвакуировать машины со снятыми или закрытыми номерами, а теперь грозят водителям запретом на выезд за границу
Московские власти ищут все новые способы, как заставить столичных автомобилистов исправно платить за парковку. Ранее чиновники в нарушение законодательства начали эвакуировать машины со снятыми или закрытыми номерами, а теперь грозят водителям запретом на выезд за границу.
В Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) заявили, что водителей, нарушающих правила парковки и не оплачивающих штрафы, не пустят за границу.
«Штрафы МАДИ, АМПП (Администратор московского парковочного пространства) и ГИБДД должны быть оплачены не позднее 60 дней с момента получения постановления, иначе информация передается судебным приставам, а они уже обращаются в суд с заявлением об установлении временного ограничения на выезд из РФ», - говорится в заявлении МАДИ, которое цитирует «Интерфакс».
В столичной дорожной инспекции отметили, что в 2017 году власти ограничили выезд 52 столичным должникам.
Напомним, ранее Департамент транспорта Москвы принял решение об эвакуации на штрафстоянки транспортных средств с нечитаемыми или закрытыми номерами в рамках «борьбы с террористической угрозой». Соответствующее постановление было принято, не смотря на отказ депутатов Госдумы принимать аналогичный законопроект.
Отметим, что согласно федеральному законодательству, штраф выписывается только за езду на машине без номеров или с нечитаемыми номерами. Стоянка такого автомобиля не запрещена. В этой связи московские водители, выступающие против расширения зоны платной парковки, закрывают номера своих машин во время стоянки.