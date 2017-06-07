На аукцион Antiquorum выставили «часы Путина» стоимостью в миллион долларов
Швейцарские часы Patek Philippe Grand Complications 5208P, которые якобы носил президент России Владимир Путин, выставили на аукцион Antiquorum. Специалисты по часам называют данную модель одной из самых сложных и дорогих
Швейцарские часы Patek Philippe Grand Complications 5208P, которые якобы носил президент России Владимир Путин, выставили на аукцион Antiquorum. Специалисты по часам называют данную модель одной из самых сложных и дорогих в мире. Стоимость указанной модели составляет около миллиона долларов, а приобрести такие часы можно только по предварительной заявке.
Сайт Hodinkee сообщает, что информация о продаже «часов Путина» на аукционе появилась 2 июня. Российского президента сайт называет ценителем эксклюзивных часов, у которого в коллекции «есть все» - от Blancpain Aqualung, которые были на нем во время подписания договора о присоединении Крыма, до ряда других часов. Стоимость некоторых моделей в несколько раз превышает годовой задекларированный доход российского президента.
Выставленные на продажу Patek Philippe Grand Complications 5208P сайт называет «самыми впечатляющими и дорогими часами» в коллекции Владимира Путина. Данные часы оснащены вечным календарем, хронографом, автоподзаводом и т.д.
Hodinkee отмечает, что в сертификате на часы записаны имя и фамилия президента России. Вписать просто так имя президента никто не мог, так как ритейлеры Patek Philippe обязаны печатать реальное имя покупателя.
Аукцион, одним из лотов которого являются «часы Путина», должен пройти в середине июля в Монако.
В пресс-службе Кремля опровергли информацию о том, что на аукцион Antiquorum выставлены часы Владимира Путина. «Это фейк», - заявил «Интерфаксу» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.