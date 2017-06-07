ЕСПЧ обязал Россию выплатить лидеру тамбовской ОПГ 15 тысяч евро за неоказание медпомощи в СИЗО
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил жалобу лидера тамбовской преступной группы Владимира Барсукова (Кумарина) на отсутствие необходимого лечения в СИЗО. Барсуков приговорен российскм судом к 23 годам лишения свободы
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил жалобу лидера тамбовской преступной группы Владимира Барсукова (Кумарина) на отсутствие необходимого лечения в СИЗО. Барсуков приговорен российскм судом к 23 годам лишения свободы за покушение на убийство.
Страсбургский суд обязал российские власти выплатить лидеру тамбовской ОПГ 15 тысяч евро в качестве компенсации.
В своей жалобе Владимир Барсуков указал, что не получал медицинскую помощь с 2007 по 2012 год. На момент заключения под стражу у Барсукова были диагностированы хронические заболевания: камни в почках, почечная недостаточность, простатит, цистит, пиелонефрит и аденокарцинома предстательной железы. Помимо этого у Барсукова были раны от удаления раковой опухоли и ему требовалось постоянное наблюдение врача.
В 2010 году Преображенский суд Москвы отказал Барсукову в жалобе на неоказание медицинской помощи в СИЗО «Матросская тишина». Тогда обвиняемый подал жалобу в ЕСПЧ с требованием выплатить ему 100 тысяч евро в качестве компенсации за моральный ущерб.
Эксперты зафиксировали, что условия содержания Барсукова привели к необратимому ухудшению состояния здоровья. Суд удовлетворил его жалобу частично и постановил выплатить ему 15 тысяч евро.
Владимир Барсуков (Кумарин) в 2016 году был приговорен к 23 годам колонии строгого режима по делу о покушении на владельца ЗАО «Петербургский нефтяной терминал» и убийстве его охранника в мае 2006 года.