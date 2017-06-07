Профильный комитет одобрил законопроект о сносе «хрущевок» ко второму чтению
Комитет Госдумы по транспорту и строительству по итогам рассмотрения пакета поправок в законопроект о реновации жилого фонда в Москве рекомендовал принять документ во втором чтении. Рассмотрение законопроекта во втором чтении назначено на 9 июня
Комитет Госдумы по транспорту и строительству по итогам рассмотрения пакета поправок в законопроект о реновации жилого фонда в Москве рекомендовал принять документ во втором чтении. Заседание проходило на фоне стихийного митинга москвичей, которые выступают против принятия закона о сносе своих домов.
Согласно поправкам, жителям пятиэтажек будут предоставлены право на суд, право выбора, право равнозначности и равноценности или денежной компенсации. Депутаты пообещали, что понятия «равнозначность» и «денежная компенсация» должны входить не только стоимость квартиры, но и стоимость общих помещений, а также земля, которая находится под домом.
На принятие решения о переселении участники программы реновации вместо 60 дней получат 90 дней. «Мы постарались, чтобы все квартиры сдавались с хорошим ремонтом, с отделкой. Если жители не могут переехать, то власть обязана организовать за свои деньги этот переезд», - рассказал Евгений Москвичев.
Пока депутаты обсуждали поправки в резонансный законопроект около здания Госдумы собралось около 300 человек, выступающих против сноса домов. Противники программы реновации провели стихийный митинг и направились от здания Госдумы к Администрации президента РФ. Участники акции передали в приемную президента обращения с просьбой услышать их позицию по вопросу реновации. Манифестанты также требовали отправить мэра Москвы Сергея Собянина в отставку.