В России продажи автомобилей Maybach, Maserati и Bentley выросли на 17%
В России продажи люксовых автомобилей выросли с начала 2017 года на 17%. Речь идет о таких автомобилях, как Maybach, Maserati и Bentley. По данным агентства «Автостат», объем рынка люксовых машин в апреле 2017 года составил 155 единиц
В России продажи люксовых автомобилей выросли с начала 2017 года на 17%. Речь идет о таких автомобилях, как Maybach, Maserati и Bentley.
По данным агентства «Автостат», объем рынка люксовых машин в апреле 2017 года составил 155 единиц. В апреле 2016 года этот показатель составлял 133 единиц.
На первом месте по популярности у состоятельных россиян оказались автомобили марки Mercedes-Benz Maybach S-Class. В России было продано 77 таких машин.
На втором месте оказались автомобили Maserati, которые приобрели 36 россиян. На третьем по популярности – автомобили Bentley. На российском рынке продано 26 таких машин.
Состоятельные россияне также купили восемь новых Rolls-Royce, три Aston Martin, три спорткара Ferrari и два Lamborghini.
Около 70% продаж люксовых авто в России приходится на Москву и Московскую область. Остальные 30% дорогостоящих машин приобрели жители Краснодарского края, Санкт-Петербурга и Татарстана.