Москвичи устроили стихийную акцию протеста против реновации около Госдумы
В Москве противники программы реновации жилого фонда проводят стихийную акцию около здания Государственной думы против принятия закона, разрешающего властям снос домов. В настоящее время в нижней палате парламента проводятся слушания законопроекта
В Москве противники программы реновации жилого фонда проводят стихийную акцию около здания Государственной думы против принятия закона, разрешающего властям снос домов. В настоящее время в нижней палате парламента проводятся слушания законопроекта с учетом внесенных поправок. Второе чтение документа состоится 9 июня.
Противники сноса «хрущевок», которых не пустили на парламентские слушания, взялись за руки и двинулись от Госдумы в сторону здания Администрации президента на Ильинке. Участники стихийного шествия скандируют: «Это наш город!» и «Собянина в отставку!».
На место действия прибыли полицейские, которые просят манифестантов разойтись, так как их акция протеста не была санкционирована.
Накануне парламентских слушаний москвичи и муниципальные депутаты передали в Госдуму 20 тысяч подписей граждан, которые выступают против сноса своих домов. Мундепы отметили, что депутаты могут позвонить любому подписанту по указанным контактам и удостовериться в подлинности подписей.
Сегодня глава комитета по строительству Евгений Москвичев заявил, что из 20 тысяч подписей против реновации, только 2 тысячи являются продлинными. По словам депутата, 16 тысяч подписей являются подделкой, а оставшиеся 2 тысячи подписантов на самом деле выступают за снос «хрущевок».