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06 июня 13:53

Госдума накануне второго чтения законопроекта о реновации раскритиковала противников программы

Депутаты Госдумы накануне второго чтения резонансного законопроекта о реновации жилого фонда раскритиковали тех, кто выступает против сноса «хрущевок». Противников реновации обвинили в дискредитации «необходимой программы» и «политиканстве»

Фото: rutwi.ru

Депутаты Госдумы накануне второго чтения резонансного законопроекта о реновации жилого фонда раскритиковали тех, кто выступает против сноса «хрущевок». Противников реновации обвинили в дискредитации «необходимой программы» и «политиканстве».

Второе чтение законопроекта, который разрешает московским властям сносить старые жилые дома и переселять собственников, запланировано на пятницу, 9 июня. Сегодня в Думе проходят слушания законопроекта с учетом внесенных поправок.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин назвал противников реновации «безответственными политиканами», которые из своих корыстных интересов дискредитируют важный и необходимый законопроект. Под «политиканами» г-н Володин имеет в виду тех политиков, которые «за деньги выводят  людей на митинги».

Председатель нижней палаты парламента отметил, что противники реновации «сами в хрущевках не живут и не жили».

В свою очередь глава профильного комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев обвинил противников реновации в подделке подписей москвичей, которые якобы выступают против сноса своих домов.

По словам депутата, из поступивших в Госдуму 20 тысяч подписей собственников, выступающих против сноса, «только 4 тысячи принадлежат проживающим в районах, подпадающим под реновацию». «Все остальное подделка, а когда стали там изучать, увидели еще кое-что», заявил Москвичей, слова которого приводит «Интерфакс».

Кроме того, отметил депутат, из указанных 4 тысяч подписей «50% тех, кто на самом деле за снос».

Ранее группа муниципальных депутатов Москвы передала Вячеславу Володину 11 тысяч подписей жителей столицы, которые выступают против сноса своих домов. Мундепы отметили, что все подписи реальные и при желании можно связаться по указанным контактам с любым подписантом и уточнить их позицию по вопросу сноса «хрущевок».

Муниципальный депутат Евгений Будник, который выступает против реновации, отметил, что, судя по настрою депутатов Госдумы, на парламентских слушаниях «будут переворачивать все с ног на голову». «Жителей, выступающих за снос их ветхого жилья, автоматически запишут в выступающих за принятие антиконституционного законопроекта о реновации», - отметил депутат.

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