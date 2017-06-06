«Аэрофлот» предупредил своих клиентов о фейковом розыгрыше бесплатных билетов
«Аэрофлот» предупредил своих клиентов о действиях неизвестных мошенников, которые объявили розыгрыш бесплатных билетов на рейсы авиакомпании. Участникам розыгрыша предлагается пройти по специальной ссылке на фишинговый сайт и оставить мошенникам свои данные
«Аэрофлот» предупредил своих клиентов о действиях неизвестных мошенников, которые объявили розыгрыш бесплатных билетов на рейсы авиакомпании. Участникам розыгрыша предлагается пройти по специальной ссылке на фишинговый сайт, который распространяет компьютерный вирус.
Мошенники предлагают пользователям социальных сетей пройти опрос на сайте авиакомпании «Аэрофлот» и поделиться информацией о розыгрыше на своей странице в Facebook. Указанные действия являются условиями розыгрыша бесплатных билетов. В действительности же участников конкурса отсылают на сайты, которые не имеют отношения к авиакомпании.
В заявлении «Аэрофлота» говорится о том, что участие в подобных фейковых конкурсах грозит устройствам пользователей заражением вирусом, в результате чего злоумышленники могут получить доступ к их личным данным, счетам и контактам.
Впрочем «Аэрофлот» оказался не единственной авиакомпанией, пострадавшей от действий злоумышленников. Мошенники также использовали для «розыгрыша» билетов бренды других крупных авиакомпаний, в том числе, Emirates, Virgin America и Lufthansa.
Организатор всей мошеннической схемы обнаружился в Пакистане – это некий 28-летний житель Исламабада. Представитель компании Group-IB, которая специализируется на расследовании компьютерных преступлений, сообщил, что целью данной схемы являлся «нагон трафика» на сайты клиентов американской компании, которая предоставляет пользователям услуги по продвижению и монетизации интернет- и мобильных приложений, сообщают «Ведомости».
Злоумышленник создал сеть из 95 фейковых сайтов и организовал их продвижение в соцсети Facebook. Входом в схему для потенциальной жертвы был пост от друзей в соцсети о том, что какая-либо авиакомпания дарит ему два билета. Ссылка ведет на фейковый сайт, который сначала предлагает поучаствовать в опросе, а затем предлагает для получения билета лайкнуть страницу и расшарить пост. После этого жертве приходится перейти на несколько рекламных страниц и оставить мошенникам свои личные данные.
Эксперты Group-IB советуют пользователям всегда проверять адрес официального сайта компании, избегать сайтов, запрашивающих персональные данные, использовать антивирус, а также помнить о том, что «бесплатный сыр бывает только в мышеловке».