В Амурской области обнаружили скоростную трассу, которая внезапно заканчивается в лесу
В Амурской области обнаружили дорогу, которая неожиданно заканчивается в лесу. Участок «дороги в никуда», как окрестили ее автомобилисты, расположен в Тындинском районе недалеко от поселка Соловьевск
В Амурской области обнаружили дорогу, которая неожиданно заканчивается в лесу. Речь идет об участке скоростной дороги А-360 «Лена», имеющей статус федеральной трассы. Поскольку никаких предупреждающих знаков об окончании трассы не установлено, то здесь происходит множество аварий.
Участок «дороги в никуда», как окрестили ее автомобилисты, расположен в Тындинском районе недалеко от поселка Соловьевск.
Местный житель выложил в интернет видео, на котором запечатлена федеральная трасса, упирающаяся в лес. «Смотрите, какая дорога великолепная! Классная, я на ней прохватываю на мотоцикле. И вот несешься, несешься, все классно, скорость 130, и кончается дорога, асфальт. И перед вами, господа, открывается просто лес», - рассказал автор видео.
Мужчина обратил внимание и на заботу со стороны дорожников, которые делали «дорогу в никуда». Они предусмотрительно вырубили несколько деревьев, чтобы в случае вылета с трассы водитель «не в дерево влетел, а между деревьями».
Неудивительно, что в конце этой скоростной трассы происходит множество аварий, так как никаких предупреждающих об опасности знаков там не установлено.
В ФКУ УПРДОР «Лена» журналистам «Амурской службы новостей» рассказали, что участок трассы А-360 «Лена» (4–38 км) был введен в эксплуатацию в 2016 году. По словам дорожников, покрытие трассы было усовершенствовано, сейчас она полностью обустроена. Видео под названием «Дорога в никуда» в управлении назвали компрометирующим.
«Данный участок является тупиковым, сделан с заделом на будущее спрямление в данном месте. Перед въездом есть информационный знак с указанием направления движения по основной дороге. Во избежание повторного появления подобных компрометирующих видео участок будет дополнительно обставлен дорожными знаками и водоналивными блоками», – заявили в УПРДОР.