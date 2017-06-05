После сильного урагана в Москве в МЧС предложили наказывать синоптиков за неточный прогноз
Министр чрезвычайных ситуаций Владимир Пучков выступил с инициативой ввести штрафные санкции для территориальных подразделений Росгидромета за неточный и несвоевременный прогноз погоды
Министр чрезвычайных ситуаций Владимир Пучков выступил с инициативой ввести штрафные санкции для территориальных подразделений Росгидромета за неточный и несвоевременный прогноз погоды. Такое предложение министр озвучил спустя почти неделю после сильного урагана в московском регионе, который унес жизни15 человек.
Владимир Пучков отметил, что только экономический механизм ответственности конкретных должностных лиц, которые готовят прогноз погоды, должен работать в этой сфере, сообщает «Интерфакс».
29 мая в Москве и Московской области прошел сильный ураган, который принес значительные разрушения. В результате падений деревьев и конструкций остановки общественного транспорта погибли 15 человек, около 200 человек пострадали.
Многие жители столичного региона в социальных сетях пожаловались на отсутствие оповещения о надвигающемся урагане. Некоторые жители Москвы сообщили, что получили sms-сообщения от МЧС об ухудшении погоды, но уже во время урагана.
В МЧС России сначала заявили, что «оповещение было достаточным», а позднее сослались на неточный прогноз синоптиков. Метеорологи в свою очередь заявили, что заранее предупредили министерство об ухудшении погоды, а усиление ветра до 20 метров в секунду для Москвы является достаточно опасным явлением, чтобы о нем предупредить граждан.