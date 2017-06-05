Авиакомпания «ВИМ-Авиа» расширила список отмененных чартерных рейсов
Авиакомпания «ВИМ-Авиа» в понедельник, 5 мая, расширила список отмененных чартерных рейсов. Ранее в авиакомпании сообщили, что выполнение чартерных рейсов приостановлено до 15 июня для восстановления рабочего графика
Авиакомпания «ВИМ-Авиа» в понедельник, 5 мая, расширила список отмененных чартерных рейсов. Ранее в авиакомпании сообщили, что выполнение чартерных рейсов приостановлено до 15 июня для восстановления рабочего графика, однако некоторые маршруты перевозчик решил снять до конца летнего сезона.
В «ВИМ-Авиа» сообщили об обмене чартеров в российский Сочи, турецкую Анталью и болгарский Бургас из Москвы, Екатеринбурга, Казани, Уфы и других городов страны.
В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что ситуация с отмененными рейсами у перевозчика решается в «ручном режиме» и меняется каждый день. Туроператоры в свою очередь получают информацию об отмененных рейсах «порционно».
В АТОР также сообщают, что «ВИМ-Авиа» сняла с выполнения целые чартерные цепочки из регионов вплоть до конца сезона. Впрочем, в организации не исключают, что ряд маршрутов будет в дальнейшем восстановлен.
Сокращение чартерной программы «ВИМ-Авиа» коснулось таких туроператоров, как ICS Travel Group, «НТК Интурист», Coral Travel, TUI Россия, «Музенидис Трэвел», TEZ Tour и ANEX Tour. Туркомпании предлагают своим клиентам вернуть стоимость билетов, поменять авиакомпанию либо поменять сразу всю путевку.
В минувшие выходные туроператоры в круглосуточном режиме решали вопросы с вылетом своих клиентов. Многих туристов удалось пересадить на самолеты других авиакомпаний. При этом в «ВИМ-Авиа» ранее заверили, что выполнят свои обязательства перед пассажирами по доставке их обратно домов с мест отдыха.
Напомним, на прошлой неделе «ВИМ-Авиа» объявила об отмене чартерных рейсов до 15 июня в связи с массовыми задержками своих вылетов из-за позднего возврата трех самолетов с технического осмотра. В компании пояснили, что чартерную программу пришлось приостановить для восстановления рабочего графика.
В свою очередь АТОР опубликовала на своем сайте руководство к действию для пассажиров «ВИМ-Авиа», чьи рейсы были отменены. Пассажирам, чьи вылеты назначены на даты после 15 июня, советуют не паниковать – туроператоры сделают все возможное, чтобы пересадить своих клиентов на рейсы других авиакомпаний.
Если пассажир «ВИМ-Авиа» вылетает в ближайшие дни, а туроператор не смог за короткий срок подобрать альтернативную перевозку, то клиент может самостоятельно купить другое билет, а по возвращению с отдыха потребовать с авиакомпании возмещения средств за отмененный рейс.
Самостоятельным путешественникам, которые купили билет на чартерный рейс через агентство, советуют решать вопрос с перевозкой непосредственно с посредником, так как у туроператоров контактов пассажира нет.