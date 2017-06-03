В Омской области предложили легализовать проституцию с целью пополнения бюджета
В Омской области с целью пополнения регионального бюджета предложили легализовать проституцию. По предварительным подсчетам, «жрицы любви» могли бы приносить в казну 500 млн рублей ежегодно
В Омской области с целью пополнения регионального бюджета предложили легализовать проституцию. По предварительным подсчетам, «жрицы любви» могли бы приносить в казну 500 млн рублей ежегодно.
С инициативой легализовать проституцию выступил омский общественник Анатолий Степанов. По его словам, в России насчитывается от одного до трех миллионов проституток. Вместе они зарабатывают 2-6 млрд рублей. В Омской области насчитывается более двух тысяч проституток. Если их доход обложить 13%-м налогом, то областной бюджет может получить около 500 млн рублей.
По мнению Степанова, эти деньги область могла бы на благие цели, например, покупку автобусов и строительство дорог.
Общественник предложил легализовать проституцию не только в Омской области, но и во всей стране. «Необходимо набраться смелости, решительности, особого депутатского героизма и мужества и принять Соломоново решение - обратиться в Заксобрание Омской области и к губернатору Виктору Назарову с предложением, чтобы они обратились в Госдуму, Совфед и к президенту Владимиру Путину»,- заявил Степанов, слова которого приводит «СуперОмск».
Председатель омского горсовета Галина Горст назвала идею о легализации проституции «бредовой». По ее мнению, депутаты ее не поддержат.
Отметим, что в некоторых странах, например, Голландии, Германии, Швейцарии, проституция легализована и приносит доход в бюджет. В России занятия проституцией караются штрафами.