Эксперты не нашли в деле экс-главы Марий Эл ни события, ни состава преступления
Эксперты юридического факультета МГУ не нашли события преступления в уголовном деле бывшего главы республики Марий Эл Леонида Маркелова. Об этом сообщил известный адвокат Игорь Трунов, выступая сегодня на пресс-конференции в Национальной службе новостей
Эксперты юридического факультета МГУ не нашли события преступления в уголовном деле бывшего главы республики Марий Эл Леонида Маркелова. Об этом сообщил известный адвокат Игорь Трунов, выступая сегодня на пресс-конференции в Национальной службе новостей.
Напомним, что г-н Трунов ведет защиту одного из ключевых фигурантов уголовного дела бывшего главы республики Марий Эл Леонида Маркелова – депутата регионального Госсобрания от партии «Единая Россия», предпринимателя и бывшего владельца одного из самых крупных инновационных проектов в российском птицеводческом комплексе, Агрохолдинга «Акашево», Николая Краваша.
Экспертиза проводилась по признакам преступлений, предусмотренных статьями «Получение взятки», «Дача взятки» и «Посредничество во взяточничестве». В частности, согласно итоговому заключению, договор купли-продажи ценных бумаг за 2015 год, который фигурирует в деле, обладает всеми признаками легальной сделки, а в действиях г-на Маркелова отсутствует событие преступления.
Исходя в том числе и из результатов экспертизы, отметил Игорь Трунов, можно заявить, что в деле Маркелова и Криваша нет ни события, ни, тем более, составапреступления. По словам адвоката, Николай Криваш никаких денег не передавал, а Леонид Маркелов – не получал. В связи с этим, в чем состоит суть инкриминируемого им преступления, непонятно, отметил он.
Напомним, что, по версии следствия, Леонид Маркелов получил 235 млн рублей от учредителя фабрики ОАО «Акашевская» Николая Криваша за «покровительство и содействие при имущественной выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса». Деньги экс-главе республики якобы были переданы доверенным лицом Натальей Кожановой, которая возглавляет местный телеканал «12 регион».
Следователи считают, что Маркеловполучил от Криваш деньги через фиктивную сделку. По ее условиям, Николай Криваш выкупил акции убыточного ОАО «Тепличное», фактически принадлежавшего Маркелову, расплатившись векселями на предъявителя. Эти векселя были обналичены директором «Телекомпании 12 Регион» Натальей Кожановой, а деньги зачислены на счет телекомпании, фактическим владельцем которой следствие также считает Маркелова.
Именно эту сделку эксперты МГУ признали легальной. С экспертами согласен и г-н Трунов, который отметил, что факта снятия денег со счета зафиксировано не было, а Николай Криваш денег Леониду Маркелову, вопреки утверждению следствия, не передавал.
В сложившейся ситуации уголовное дело о взятке в 235 млн рублей за лоббирование интересов фабрики «Акашевская» адвокат считает давлением на бизнес. Трунов отметил, что 10 лет назад птицефабрика «Акашевская» была убыточным предприятием. Николай Криваш, купивший фабрику в 2005 году, в 15 раз увеличил производство мяса, которое продается не только в России, но и за границей. Сейчас птицефабрика занимает пятое место в рейтинге российских производителей, является системообразующим предприятием для Республики, обеспечивая работой до 5 тысяч человек в 14 районах Марий Эл.
За 10 лет Николаю Кривашу удалось превратить фактически разрушенное предприятие в привлекательный актив, заявил Игорь Трунов. В результате, как сообщали СМИ, к холдингу проявили повышенное внимание представители правоохранительных органов, под давлением которых предприятие в 2016 году было продано другому собственнику.
Напомним, что ранее «Общая Газета» подробно писала о ситуации с продажей птицефабрики «Акашевская» в пользу семьи главы Минсельхоза. В настоящее время «Акашево» контролирует краснодарский агрохолдинг, связанный с семьей главы Минсельхоза Александра Ткачева.