Пятница через 15 лет станет официальным выходным днем в России
Первый зампред ЦБ Сергей Швецов в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме отметил, что «активные процессы глобализации могут привести к тому, что пятница через 15 лет станет выходным днем»
Пятница станет официальным выходным днем в России. Однако произойдет это не раньше чем через 15 лет.
Первый зампред ЦБ Сергей Швецов в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме отметил, что «активные процессы глобализации могут привести к тому, что пятница через 15 лет станет выходным днем».
«Момент, который очень важен, это, действительно, повышение производительности труда, внедрение роботов. Я уверен, что на горизонте 15 лет мы будем серьезно обсуждать вопрос, что пятница должна стать выходным днем»», - заявил Швецов, слова которого приводит Rambler News Service.
Представитель ЦБ также добавил, что третий выходной день может привести к появлению новых секторов экономики, связанных с предоставлением услуг по личному времени.