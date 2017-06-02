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Общество
02 июня 11:16

«ВИМ-Авиа» на две недели отменила чартерные рейсы в связи с задержками вылетов

Авиакомпания «ВИМ-Авиа» отменила все свои чартерные рейсы до 15 июня в связи с частыми задержками вылетов самолетов. Перевозчик рассчитывает за две недели восстановить рабочий график полетов

Фото: crimelist.ru

Авиакомпания «ВИМ-Авиа» отменила все свои чартерные рейсы до 15 июня в связи с частыми задержками вылетов самолетов. Перевозчик рассчитывает за две недели восстановить рабочий график полетов.

В официальном заявлении «ВИМ-Авиа» говорится, что отмена чартерных рейсов до 15 июня объясняется сбоями в расписании и необходимостью минимизировать веерные задержки рейсов, возникшие по причине позднего прибытия трех самолетов с планового обслуживания. Регулярные рейсы авиакомпании должны выполняться по расписанию.

Пресс-служба перевозчика заверила, что с 1 июня ситуация с переносами рейсов в расписании начала стабилизироваться, но скорость восстановления графика все равно была недостаточной. В сложившейся ситуации было принято решение о восстановлении графика за счет отмены чартерных рейсов.

Представители «ВИМ-Авиа» обещают, что выполнят свои обязательства перед туристами, которые в настоящее время находятся на курортах и должны вылетать обратно чартерными рейсами авиакомпании.

«ВИМ-Авиа» задерживает рейсы с 29 мая. В частности, с длительными задержками выполнялись рейсы в Турцию, Болгарию и на Кипр. В некоторых случаях задержки составляли 8-14 часов.

В настоящее время в отношении авиакомпании проводится прокурорская проверка. Министр транспорта Максим Соколов сообщил, что ситуация у «ВИМ-Авиа» должна наладиться на следующей неделе, когда перевозчик получит все свои самолеты после техосмотра.

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