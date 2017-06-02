Московские власти исключили из списка под снос «плоские» дома
Московские власти исключили из первоначального списка домов, попадающих под программу реновации жилого фонда, 17 построек. В их число вошли дореволюционные строения, сталинские постройки и дома, жители которых выступили категорически против сноса
Московские власти исключили из первоначального списка домов, попадающих под программу реновации жилого фонда, 17 построек. В их число вошли дореволюционные строения, сталинские постройки и дома, жители которых выступили против включения в программу. Всего в списке под снос было 4563 здания, а затем их осталось 4546.
В частности, из списка под снос исключили так называемые «плоские» дома на Пресненском валу. Речь идет о четырехэтажных кирпичных домах с деревянными перекрытиями, построенных в 1910 и 1915 годах. Эти дома известны тем, что под определенным углом они выглядят плоскими. Градозащитники требовали убрать из списка под снос дореволюционные постройки, которые представляют собой архитектурную ценность.
Также в список не попали три кирпичных дома тридцатых годов с деревянными перекрытиями. Это дома на Осташковской улице, 17 и Ярославском шоссе, 130, к. 2, построенные в 1937 и 1938 годах соответственно, а также пятиэтажка 1931 года на Малой Тульской. Соседний дом на Малой Тульской 1951 года постройки также исключен из программы реновации.
Сноса избежал трехэтажный дом № 6 в Упорном переулке в Лефортово 1951 года постройки, а также «хрущевки» I-510 в районах Покровское-Стрешнево и Марьина роща.
Глава Общественного штаба по контролю за реализацией программы реновации Александр Козлов рассказал РБК, что члены штаба встретились с мэром Москвы Сергеем Собяниным и сообщили ему, что подавляющее большинство собственников этих домов выступили против сноса, поэтому из общего списка реновации они были исключены.
По данным градозащитников их «Архнадзора», в списке домов под снос по-прежнему остаются 320 построек, которые представляют историческую ценность. Речь идет о домах, построенных до 1917 года, образцах конструктивизма и зданий сталинского периода, а также строениях переходного, от сталинского к хрущевскому, периода. Снос зданий, относящихся к авторской архитектуре, нанесет историко-архитектурной среде непоправимый урон, считают в «Архнадзоре».