Переселенцам из Очаково-Матвеевское построят дом рядом с ипритовым могильником
Жители района Очаково-Матвеевское одними из первых узнали адреса, куда их переселят по программе реновации. Будущее место жительства оказалось не таким привлекательным, как первоначально обещали власти, когда призывали голосовать за снос «хрущевок»
Жители московского района Очаково-Матвеевское одними из первых узнали адреса, куда их переселят по программе реновации. Будущее место жительства оказалось не таким привлекательным, как первоначально обещали московские власти, когда призывали голосовать за снос «хрущевок». Дом для переселенцев построят недалеко от ипритового могильника.
На встрече с представителями управы района собственникам домов под снос сообщили адреса двух предполагаемых площадок под строительство нового жилья для переселения. Одна площадка располагается по адресу Очаковское шоссе, 23.
Данный район занят промышленными зонами, но там имеется один «просвет». Именно там и планируется возводить дом для переселенцев. С одной стороны будущая строительная площадка граничит с бывшим центральным военно-химическим складом № 136, где ныне устроен ипритовый могильник. Местные жители это место называют «Химбазой», сообщает «Открытая Россия».
В блоге ochakovo сообщается, что ранее территорию «Химбазы» пытались очистить от закопанных химикатов, после того, как несколько рабочих отравились ипритом. Но тут выяснилось, что документы, указывающие точные места захоронения, давно утрачены. В итоге работы пришлось проводить «на глаз», поэтому гарантировать полноту «очистки» территории никто не может.
В настоящее время «Химбаза» перекрыта стальным забором, а рядом располагаются гаражи и свалки. Не исключено, что застройщик кроме земли возле забора зоны отчуждения решит использовать территорию прямо на ней.