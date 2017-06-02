Победителя праймериз «Единой России» в Кировской области арестовали за взятку
В Кировской области правоохранительные органы задержали по подозрению в получении взятки генерального директора «Кировской региональной ипотечной корпорации» Виталия Шмакова
В Кировской области правоохранительные органы задержали по подозрению в получении взятки генерального директора «Кировской региональной ипотечной корпорации» (КРИК) Виталия Шмакова. Бизнесмен накануне участвовал в праймериз «Единой России».
Следственный комитет по Кировской области возбудил в отношении предпринимателя уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере». Виталий Шмаков помещен под домашний арест.
Правоохранители задержали Виталия Шмакова с поличным при получении взятки в размере 5 млн рублей.
Накануне ареста видный кировский бизнесмен участвовал в предварительных внутрипартийных выборах «Единой России» по избирательному участку №5. Шмаков получил 1595 голосов избирателей и выиграл праймериз.
Виталий Шмаков являлся членом молодежной организации «Единой России», «подавал большие надежды» и готовится стать депутатом.