Глава МВД снизил требования к физической подготовке сотрудников ведомства
Упрощенные квалификационные требования к уровню физподготовки будут распространяться на некоторые должности рядового, младшего, среднего и старшего начальствующего состава органов внутренних дел
Руководство МВД решило снизить требования к физической подготовке сотрудников ведомства. Упрощенные квалификационные требования к уровню физподготовки будут распространяться на некоторые должности рядового, младшего, среднего и старшего начальствующего состава органов внутренних дел.
Приказ главы МВД Владимира Колокольцева вносит поправки в действующие требования для подразделений уголовного розыска, экономической безопасности и противодействия коррупции, по борьбе с преступными посягательствами на грузы, собственной безопасности, по противодействию экстремизму, для участковых уполномоченных полиции, сотрудников ДПС, ППС, охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых, а также по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите.
Сейчас сотрудники-мужчины до 25 лет должны сдать 13 подтягиваний на перекладине, а по новым требованиям достаточно будет подтянуться 10 раз. Нормативы по числу сгибания и разгибание рук в упоре лежа, а также по жиму гири весом 24 кг также уменьшаются - с 43 раз до 41.
Для мужчин 25-30 лет показатели по подтягиванию снижены с 12 до 9, но по остальным упражнениям нормативы остались прежними. Для сотрудников МВД от 30 до 35 лет число подтягиваний уменьшится с 11 до 7, а от 35 до 50 лет - с 8 до 6 раз, от 40 до 45 лет - с 7 до 5 раз, от 45 до 50 лет - с 6 до 4 раз, от 50 до 55 лет - с 5 до 3 раз, для мужчин 55 лет и старше - с 4 до 2 раз, сообщает «КоммерсантЪ».
Для сотрудниц МВД женского пола вне зависимости от возраста выросло необходимое для удовлетворения квалификационным требованиям число выполнения упражнений по сгибанию и разгибанию рук. Например, для женщин-полицейских младше 25 лет норматив вырос с 9 до 12 раз.