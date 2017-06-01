Арестанты рассказали о существовании «пыточной» в здании Мосгорсуда
Обвиняемые по уголовным делам рассказали журналистам о существовании «пыточной» в здании Московского городского суда. Пыточная расположена в кабинете для ознакомления с материалами дела на минусовом этаже здания
Обвиняемые по уголовным делам рассказали журналистам о существовании «пыточной» в здании Московского городского суда. Пыточная расположена в кабинете для ознакомления с материалами дела на минусовом этаже здания.
Гражданин Узбекистана Камрон Усмонов, обвиняемый в разбойных нападениях, рассказал члену Общественной наблюдательной комиссии, юристу «Комитета по предотвращению пыток» Дмитрию Пискунову, что в этой пыточной его пристегивали наручниками к кольцам, вмонтированным в стену кабинета № 144 и держали в таком положении 8-9 часов.
Адвокат Усмонова Фируза Камолова написала жалобы на конвойных в прокуратуру и суд, однако никаких санкций к ним применятт не стали.
Еще один обвиняемый Денис Карелин рассказал юристу, что 28 октября 2016 года был дважды избит в Мосгорсуде. Его, как и Усмонова пристегивали наручниками к стене в кабинете №144.
«Арестантов на несколько часов оставляют почти в позе немного облегченного «палестинского подвешивания» - в случае, если конвоирам по каким-то причинам не понравился человек. Вообще, почти все рассказывают, что конвоиры в Мосгорсуде взрываются по любому поводу», - рассказал Пискунов изданию «Медуза».
На пытки в здании Мосгорсуда в 2015 году жаловалась 60-летняя Людмила Фадеева, которую обвиняли в мошенничестве. По ее словам, в кабинете находятся два стола. Около каждого стола в стену вмонтировано металлическое кольцо для фиксации содержащегося под стражей наручниками к стене. Камеры видеонаблюдения в пыточной отсутствуют.
Начальник отдела Мосгорсуда по связям с общественностью Ульяна Солопова заявила «Медиазоне», что охраной арестантов занимаются полицейские, которые «не состоят в служебной зависимости и не подконтрольны судьям и руководству судов».