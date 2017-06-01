Спикеру Госдумы передали 11 тысяч подписей противников программы реновации
Противники московской программы реновации жилого фонда передали подписи против сноса своих домов спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Передача подписей состоялась накануне второго чтения законопроекта о реновации
Противники московской программы реновации жилого фонда передали подписи против сноса своих домов спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Передача подписей состоялась накануне второго чтения законопроекта о реновации.
На имя председателя Госдумы передано 11 тысяч подписей против сноса пятиэтажных домов, собранные всего за 7 дней. «Здесь 11 тысяч подписей. Люди сами собрали всего за семь дней. Все контакты каждого подписавшегося здесь тоже есть. Это легитимные списки: можно позвонить каждому и получить подтверждение позиции человека. А у ВЦИОМ, в СМИ данные сильно искажены», - рассказала «Новой газете» депутат муниципального округа Хамовники Александра Парушина.
Муниципальные депутаты попросили Вячеслава Володина перед вторым чтением законопроекта о реновации «проинформировать депутатов» о позиции москвичей, которые выступают категорически против сноса домов, уничтожения частной собственности и принудительного переселения. Противники реновации называют соответствующий законопроект «поспешным и антиконституционным».
Москвичи считают, что реновация – это ликвидация аварийного жилья, а подготовленный законопроект разрешает московским властям сносить любые здания. В частности, в списке под снос оказались добротные кирпичные пятиэтажки с износом не более 30%, а также более 300 построек, имеющих историческую ценность.
Второе чтение законопроекта намечено на 9 июня, а 6 июня в Думе пройдут парламентские слушания по реновации. депутаты пригласили на слушания 300 москвичей, чьи дома попали в программу реновации.