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здравоохранение
Екатерина Тарасова
01 июня 13:28

От печали до радости – ехать и ехать?

Чтобы добраться до роддома, тысячи российских женщин вынуждены преодолевать десятки километров

Фото: prokopievsk.ru

Курс Минздрава на закрытие небольших региональных роддомов привел к тому, что за последние 25 лет количество коек для беременных сократилось практически вдвое. Эксперты считают, что это затрудняет территориальную доступность медицинской помощи для будущих мам.

Специалисты Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР), опираясь на данные Росстата, подготовили доклад «Тяжелые роды: к чему приводит оптимизация российских роддомов». В нем говорится, что количество коек для беременных в 1990-2015 годах сократилось с 122 тысяч до 69,4 тысяч. Самое большое сокращение пришлось на 90-е, но и в период с 2000 по 2015 годы произошло уменьшение почти на четверть.

Если сравнить этот показатель с советским периодом, то сегодня он сопоставим с цифрами послевоенных лет. Так, в 1945 году в РСФСР было 62,9 тысяч мест (для сравнения, в 1940 году – 90,7 тысяч).

Авторы доклада отмечают, что в СССР была политика доступности медицинской помощи даже для жителей самых отдаленных регионов, и сеть акушерских пунктов охватывала всю страну. Современная Россия отказалась от такой модели и оптимизировала систему родильных домов. Минздрав пошел по пути сокращения количества медучреждений при повышении качества медпомощи. В небольших населенных пунктах отделения закрывались, а нагрузка переносилась на большие роддома и перинатальные центры в крупных городах. В ЦЭПРе приходят к выводу, что такой подход рискован для беременных. В тех случаях, когда требуется экстренная помощь, женщина может просто не успеть доехать до крупного роддома, который находится порой в десятках, а то и сотне километров.

У чиновников Минздрава есть на это свои аргументы. Они заявляют, что сокращение количества коек оправдано развитием медицинских технологий. Сегодня в развитых странах благополучно родившую женщину выписывают домой в течение суток, а после кесарева сечения через 48 часов. В России также наметилась тенденция к более ранней выписке, поэтому нет необходимости в большом количестве мест для рожениц. 

Кроме того, в докладе ЦЭПР указывается, что наряду с закрытием небольших роддомов в России, начиная с 2006 года, строятся перинатальные центры в крупных городах. С 2010 года беременным в России оказывается трехуровневая медпомощь. В зависимости от состояния женщины врачи определяют ее либо в небольшие родильные отделения, либо в более крупные роддома, либо в перинатальный центр. 

В результате нового подхода к родовспоможению в РФ должна была снизиться материнская и младенческая смертность. Действительно, с 2000 года количество смертей женщин в родах уменьшилось почти в четыре раза и составила в 2015 году 10,1 смертей на 100 тысяч родов. Смертность детей во время беременности и первых дней жизни также сократилась почти в полтора раза – ее показатель 8,29 на тысячу родов.

Однако это в среднем по России. В некоторых регионах ситуация не столь радужна. В Магадане умирает 57 женщин на 100 тысяч родов, в Томске – 48, по 35 смертей фиксируется в Бурятии и Орловской области. В Чукотском округе смертность детей во время беременности и первых дней жизни составляет 18,8 смертей на тысячу родов. В Минздраве такое расхождение показателей между регионами признают, но добавляют, что в 2016 году наметилась положительная динамика.

Эксперты ЦЭПРа отмечают, что проблема территориальной доступности роддомов в регионах остается. По результатам мониторинга, который провел Общероссийский народный фронт в 2015 году в 72 регионах, в 2014-15 годах в РФ стало на 25 роддомов и 16 родильных отделений меньше, количество коек сократилось на 1756. Доступность медицинской помощи для беременных продолжает падать. Кроме того, в оставшихся небольших роддомах сокращается количество мест, а в качестве оптимизации отменяются ночные дежурства врача, что подвергает риску здоровье женщин в ночных родах. 

Нередко ближайший роддом находится в десятках километрах от места жительства беременной женщины. Авторы доклада приводят пример Можайской больницы, в которой собираются закрыть акушерское отделение. Против этого протестуют и местные жители, и медики. Ближайший перинатальный центр находится в Наро-Фоминске – это в 67 километрах. В Минздраве уверяют, что в среднем роды длятся 10-12 часов, и лучше женщине проехать 100 километров, чем рожать в неподходящих условиях. В экстренных случаях в ведомстве готовы привлекать авиацию.

Между тем, по подсчетам фонда «Здоровье», полностью без роддомов остались несколько районов Удмуртии, Ростовской и Владимирской областей. В Тверской области, кроме регионального центра, свои роддома имеют только два города – Ржев и Вышний Волочок. В Ярославской области, помимо Ярославля, есть роддома в трех городах – Рыбинске, Переславле-Залесском и Ростове Великом.

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