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01 июня 11:52

Синоптики предупредили жителей московского региона об ухудшении погоды

Росгидромет опубликовал прогноз об ухудшении погодных условий в Москве и области на четверг, 1 июня. Согласно прогнозу, штормовое предупреждение будет действовать до 11 часов пятницы, 2 июня

Фото: РИА Новости

Росгидромет опубликовал прогноз об ухудшении погодных условий в Москве и области на четверг, 1 июня. Согласно прогнозу, штормовое предупреждение будет действовать до 11 часов пятницы, 2 июня.

По данным синоптиков, в Москве и Московской области местами ожидаются кратковременный дождь, а также усиление ветра с порывами 15-20 метров в секунду.

Ранее синоптики предупредили жителей московского региона об усилении ветра в ночь на четверг, 1 июня. Ранним утром в столице действительно были зафиксированы сильные порывы ветра.

Росгидромет и МЧС России последние двое суток регулярно предупреждает граждан о возможных ухудшениях погоды.  Такая активность указанных служб связана с жалобами москвичей на отсутствие оповещения об урагане, который обрушился на столичный регион 29 мая. Ураган принес масштабные разрушения и повлек за собой гибель 15 человек.

По предварительным данным, МЧС опоздала с оповещением об урагане в связи с тем, что старший ответственный дежурный офицер Центра управления кризисными ситуациями московского управления ведомства, дежуривший 28 мая накануне урагана, отложил рассмотрение сообщения Метеобюро новой смене. По этой причине sms-рассылка не была произведена заранее, сообщает источник «Лены.ру».

По официальной версии МЧС, оповещение населения об урагане не проводилось, так как прогноз Росгидромета не подпадал под категорию «чрезвычайная ситуация». Синоптики заявили, что прогноз о порывах ветра до 15-20 метров в секунду для Москвы уже является «чрезвычайной ситуацией».

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