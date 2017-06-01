В Забайкалье жителей сел отправили на медицинские курсы. Врачи к ним ездить не будут
В Забайкальском крае жителей сел и деревень научат оказывать первую медицинскую помощь. Провести соответствующие курсы среди селян было решено в связи с частыми отказами бригад «скорой помощи» выезжать в отдаленные населенные пункты
В Забайкальском крае жителей сел и деревень научат оказывать первую медицинскую помощь. Провести соответствующие курсы среди селян было решено в связи с частыми отказами бригад «скорой помощи» выезжать в отдаленные населенные пункты.
В парламенте Забайкальского края рассказали, что жители сел проходят обучение в центре медицины катастроф. Специалисты рассказывают и наглядно показывают гражданам об основных азах оказания первичной медпомощи.
«При необходимости граждане способны оказать неотложную помощь, вызвать бригаду санавиации», - сообщил «Забмедиа» представитель краевого парламента.
Чиновники говорят, что не видят другого выхода, кроме как учить граждан самим оказывать первую медицинскую помощь друг другу. Медики отказываются приезжать на вызов в отдаленные районы, а «насильно туда работать никого не отправишь».
Ранее власти Забайкальского края планировали построить в регионе более 100 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), однако денег хватило только на строительство двух таких пунктов.