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Общество
01 июня 11:34

В Забайкалье жителей сел отправили на медицинские курсы. Врачи к ним ездить не будут

В Забайкальском крае жителей сел и деревень научат оказывать первую медицинскую помощь. Провести соответствующие курсы среди селян было решено в связи с частыми отказами бригад «скорой помощи» выезжать в отдаленные населенные пункты

Фото: zbroya.info

В Забайкальском крае жителей сел и деревень научат оказывать первую медицинскую помощь. Провести соответствующие курсы среди селян было решено в связи с частыми отказами бригад «скорой помощи» выезжать в отдаленные населенные пункты.

В парламенте Забайкальского края рассказали, что жители сел проходят обучение в центре медицины катастроф. Специалисты рассказывают и наглядно показывают гражданам об основных азах оказания первичной медпомощи.

«При необходимости граждане способны оказать неотложную помощь, вызвать бригаду санавиации», - сообщил «Забмедиа» представитель краевого парламента.

Чиновники говорят, что не видят другого выхода, кроме как учить граждан самим оказывать первую медицинскую помощь друг другу. Медики отказываются приезжать на вызов в отдаленные районы, а «насильно туда работать никого не отправишь».

Ранее власти Забайкальского края планировали построить в регионе более 100 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), однако денег хватило только на строительство двух таких пунктов.

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