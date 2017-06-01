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01 июня 08:10

Московские власти в рамках программы реновации «по пути» снесут 320 исторических зданий

По данным «Архнадзора», в реновационный список московские чиновники внесли восемь домов, построенных до 1917 года, сотни образцов конструктивизма и зданий сталинского периода, а также строения переходного, от сталинского к хрущевскому, периода

Московские власти в рамках программы реновации жилого фонда планируют сравнять с землей несколько сотен исторических зданий, которые не имеют отношения к типовым строениям. Активисты «Архнадзора» выяснили, что из внесенных в программу под снос 4546 домов 320 – это исторические здания. Снос зданий, относящихся к авторской архитектуре, нанесет историко-архитектурной среде непоправимый урон.

По данным «Архнадзора», в реновационный список московские чиновники внесли восемь домов, построенных до 1917 года, сотни образцов конструктивизма и зданий сталинского периода, а также строения переходного, от сталинского к хрущевскому, периода. К типовым постройкам первого периода индустриального домостроения указанные объекты никакого отношения не имеют.

Градозащитники обратись к мэрии с требованием исключить исторические здания из программы реновации жилого фонда, а также исключить из голосования «любые здания авторской (индивидуальной, образцовой, экспериментальной) архитектуры», сообщает «КоммерсантЪ».

Московские власти ранее неоднократно подозревали в намерении зачистить привлекательные для застройщиков районы от пятиэтажных домов. Официально программа реновации проводится с целью переселения москвичей из аварийного жилья, однако в списке под снос оказались тысячи зданий, построенных по индивидуальным проектам, и дома, чей износ составляет не более 30%. При этом в список реновации не попали действительно аварийные здания, например, старые общежития в Измайлово и на улице Введенского.

«Я в шоке. За последние 5 лет я много всякого насмотрелся от собянинской команды. Но это новая планка запредельного цинизма. Зачем вообще нужна эта реновация, если самые ветхие пятиэтажные дома туда не попадают», - прокомментировал список муниципальный депутат района Зюзино Константин Янкаускас.

Московские чиновники уверяют, что объекты культурного и исторического наследия в программу под снос не попадут. Ценность того или иного дома определяла группа независимых экспертов в области архитектуры совместно с департаментом культурного наследия.

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