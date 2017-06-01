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01 июня 07:35

Мэрия Москвы потратит 76 млн рублей на систему оповещения граждан об ураганах

Московские власти после сильного урагана, которые унес жизни 15 человек, решили усовершенствовать комплексную систему экстренного оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. На эти цели столичные чиновники потратят 76 млн рублей

Фото: rsute.ru

Московские власти после сильного урагана, которые унес жизни 15 человек, решили усовершенствовать комплексную систему экстренного оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. На эти цели столичные чиновники потратят 76 млн рублей.

Соответствующая заявка появилась на сайте госзакупок. Заказчиком выступает департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

По условиям контракта, подрядчик должен дополнить существующую систему «комплексом линии уличной звукофикации», которые предназначены для «гарантированного доведения сигналов оповещения и экстренной информации».

До осени текущего года чиновники планируют приобрести таких 200 комплектов.

Напомним, ураган обрушился на Москву и Подмосковье в понедельник, 29 мая, и повлек за собой масштабные разрушения. Жертвами стихии стали 15 человек, более 170 человек пострадали. После урагана москвичи в социальных сетях пожаловались на отсутствие оповещения об урагане. Сотовые операторы сообщили, что информация от МЧС России поступила поздно, а спасатели перевели ответственность на синоптиков. В Гидрометцентре заверили, что заранее предупредили МЧС об ухудшении погоды.

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