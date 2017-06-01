В челябинских школах запретили уроки по профилактике ВИЧ. Они плохо влияют на детей
В челябинских школах по решению Роскомнадзора запретили проведение семинаров по профилактике ВИЧ. Программу данного тренинга, разработанную МУБ «Компас», эксперты ведомства признали нарушающей закон о защите детей от нежелательной информации
В челябинских школах по решению Роскомнадзора запретили проведение семинаров по профилактике ВИЧ. Программу данного тренинга, разработанную МУБ «Компас», эксперты ведомства признали нарушающей закон о защите детей от нежелательной информации.
Речь идет о семинарах-тренингах «Базовые знания по профилактике ВИЧ» для учащихся 10 и 11 классов общеобразовательных школ. Эксперты «Родительского всероссийского сопротивления», которых привлек Роскомнадзор, пришли к выводу, что данная программа на самом деле является «осовремененной версией международных и зарубежных программ полового просвещения детей». Данная программа была разработана Международной конференцией по народонаселению и развитию (МКНР) в 1994 году в Каире.
Эксперты уверены в том, что цель этой программы состоит в снижении рождаемости и сокращении численности населения. «Цель программы - научить детей с ранних лет разбираться в различных видах «безопасного» секса, и тем самым уничтожить в детях целомудрие и низвести таинство любви до простого животного инстинкта, что в дальнейшем блокирует нормальное воспроизводство населения в рамках семьи», - говорится в заключении экспертов, которое цитирует «Открытая Россия».
В программе тренинга по профилактике СПИДа подросткам рассказывают, что такое сперма, незащищенный секс, половая связь, предохранение, наркотики, презерватив, инфекции и половые связи, «а о семейных отношениях и любви речь вообще не идет», возмутились эксперты.
Исходя из вышесказанного, эксперты признали данную программу нарушающей закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.