Подмосковный суд присудил Ильдару Дадину компенсацию за незаконную «отсидку»
Железнодорожный суд Московской области в среду, 31 мая, постановил взыскать с российских властей 2,2 млн рублей в пользу активиста Ильдара Дадина в качестве компенсации за незаконное уголовное преследование
Железнодорожный суд Московской области в среду, 31 мая, постановил взыскать с российских властей 2,2 млн рублей в пользу активиста Ильдара Дадина в качестве компенсации за незаконное уголовное преследование. Напомним, в феврале Верховный суд постановил закрыть дело Дадина и признал за ним право на реабилитацию.
Ильдар Дадин, осужденный за неоднократное участие в несанкционированных акциях, потребовал компенсацию в размере 5 млн рублей. Таким образом, требования оппозиционного активиста были удовлетворены частично.
Оппозиционер Ильдар Дадин стал первым и единственным осужденным по статье о нарушении правил проведения публичных мероприятий. Он был приговорен к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима. Затем срок ему сократили до 2,5 лет.
В феврале 2017 года Верховный суд постановил отменить приговор, освободить Дадина и признать за ним право на реабилитацию.