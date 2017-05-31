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образование
Екатерина Тарасова
31 мая 15:54

Репетиторы зарабатывают на ЕГЭ миллионы

Недостаток квалификации у школьных учителей пробивает дыру в родительском бюджете

Фото: islamisemya.com

Первая волна сдачи Единого государственного экзамена началась 29 мая. Для многих родителей это не столько начало, сколько конец подготовки длинной в несколько лет и стоимостью в сотни тысяч рублей ежемесячно. По оценкам экспертов, каждый год на подготовку к ЕГЭ россияне тратят более 14 млрд. рублей.

С 29 мая по 1 июля в России выпускники сдают единый госэкзамен. В первый день прошли экзамены по выбору – географии и информатике. Всего в списке 14 предметов. Русский язык и математику сдают в обязательном порядке, а среди предметов по выбору большей популярностью пользуются обществознание, биология, физика и история.

При этом сдача ЕГЭ обходится родителям в круглую сумму. Для поступления в престижный вуз нужно начать подготовку сильно заранее, желательно сразу после окончания 9-го класса. Как правило, школьных занятий оказывается недостаточно, и будущие абитуриенты прибегают к услугам репетиторов.

Так, москвичка Елена Спиридонова рассказала «Коммерсанту», что тратила на дополнительные занятия дочери сотни тысяч рублей ежемесячно. Выпускница сдает пять экзаменов, причем обязательную математику как базового, так и профильного уровней. Кроме того, в списке ее экзаменов – также обязательный русский язык, обществознание и английский. И по всем предметам, рассказывает Елена, дочь занимается с репетиторами. С преподавателем английского языка занятия начались еще два года назад, потому что в выбранном вузе предусмотрен внутренний экзамен по этому предмету. Это обошлось семье в 100 тысяч рублей ежемесячно. Ближе к экзаменам количество занятий увеличилось  - одиннадцатиклассница занималась уже практически ежедневно по трем предметам. Стоимость такой подготовки поднялась до 160 тысяч рублей.

Стоимость рынка репетиторских услуг его участники оценивали в прошлом году в 15 млрд рублей. В среднем одно занятие с репетитором стоит 1 тысячу рублей в час, сообщает руководитель исследовательского центра Superjob.ru Наталья Голованова. Самым большим спросом и, соответственно, дороговизной отмечены услуги репетиторов по иностранным языкам.

В Москве востребованы также преподаватели математики и физики. Стоимость самых популярных занятий начинается от 1 тысячи рублей за час. За репетитора по русскому языку нужно выложить от 900 рублей до 1,5 тысяч. Стоимость зависит не только от предмета, но и от места занятий (на территории ученика дороже), больше придется заплатить и за индивидуальный подход.

В чем причина такой востребованности на рынке репетиторских услуг? Опрос ВЦИОМ свидетельствует, что россияне не доверяют той подготовке, которую дает школа. Родители выпускников уверены, что школьные учителя не обладают достаточной квалификацией. Об этом говорит сопредседатель межрегионального профсоюза «Учитель» Леонид Перлов. По его словам, «для подготовки к ЕГЭ необходим тренинг, натаскивание по определенному алгоритму и по определенному кругу вопросов». Каждый год в экзаменационные материалы вносятся изменения, и подготовить к ЕГЭ может только специалист, который, кроме блестящего знания своего предмета, хорошо знаком с алгоритмом госэкзамена. Таких высококвалифицированных преподавателей нужно целенаправленно готовить, считает Перлов, и их катастрофически не хватает. Кроме того, статус профессии учителя вообще низок, и мотивированные на качественную работу, современные специалисты в школу не идут.

А пока государство делает все, чтобы защитить процедуру ЕГЭ от утечек. В ряде регионов экзаменационные задания будут доставлять спецсвязью. Только бюджету Москвы это обойдется почти в 100 млн. рублей. 

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