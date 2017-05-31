На Москву надвигается новый ураган. На этот раз граждан предупредили заранее
Гидрометцентр и МЧС России предупредили москвичей об очередном ухудшении погоды в столичном регионе. Согласно прогнозу синоптиков, на московский регион надвигается гроза, которая будет сопровождаться сильными порывами ветра
Гидрометцентр и МЧС России предупредили москвичей об очередном ухудшении погоды в столичном регионе. Согласно прогнозу синоптиков, на московский регион надвигается гроза, которая будет сопровождаться сильными порывами ветра.
«Очень сложная ситуация» с погодой ожидается в ночь на четверг, 1 июня. «Холодный фронт будет приближаться к московскому региону. Прогнозируется обострение фронтального раздела. Дождь, местами сильный, прогнозируются гроза и усиление ветра», - рассказал агентству ТАСС директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Скорость ветра составит 15-20 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 24 метров в секунду. Для Москвы ветер такой силы чреват падением деревьев и рекламных конструкции.
Прогноз о надвигающемся на Москву ураганном ветре был направлен в МЧС России для оповещения граждан. Пользователи социальных сетей пишут, что sms с предупреждением получили жители отдельных районов Москвы.
Напомним, в понедельник, 29 мая, на Москву обрушился ураган, который привел к масштабным разрушениям в городе и гибели людей. Общее число жертв в Москве и Подмосковье составило 16 человек. При этом москвичи пожаловались на отсутствие оповещения об урагане от МЧС. В ведомстве в ответ на претензии заявили, что оповещение «было достаточным».