Меню
Общество
Любимые «игрушки» Михаила Гуцериева
Общество
31 мая 14:02

На Москву надвигается новый ураган. На этот раз граждан предупредили заранее

Гидрометцентр и МЧС России предупредили москвичей об очередном ухудшении погоды в столичном регионе. Согласно прогнозу синоптиков, на московский регион надвигается гроза, которая будет сопровождаться сильными порывами ветра

Фото: wordyou.ru

Гидрометцентр и МЧС России предупредили москвичей об очередном ухудшении погоды в столичном регионе. Согласно прогнозу синоптиков, на московский регион надвигается гроза, которая будет сопровождаться сильными порывами ветра.

«Очень сложная ситуация» с погодой ожидается в ночь на четверг, 1 июня. «Холодный фронт будет приближаться к московскому региону. Прогнозируется обострение фронтального раздела. Дождь, местами сильный, прогнозируются гроза и усиление ветра», - рассказал агентству ТАСС директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Скорость ветра составит 15-20 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 24 метров в секунду. Для Москвы ветер такой силы чреват падением деревьев и рекламных конструкции.

Прогноз о надвигающемся на Москву ураганном ветре был направлен в МЧС России для оповещения граждан. Пользователи социальных сетей пишут, что sms с предупреждением получили жители отдельных районов Москвы.

Напомним, в понедельник, 29 мая, на Москву обрушился ураган, который привел к масштабным разрушениям в городе и гибели людей. Общее число жертв в Москве и Подмосковье составило 16 человек. При этом москвичи пожаловались на отсутствие оповещения об урагане от МЧС. В ведомстве в ответ на претензии заявили, что оповещение «было достаточным».

Материалы по теме
Власти проверят работу Гидрометцентра после разрушительного урагана в Москве
В Москве в ближайшие дни может повториться разрушительный ураган
Сотовые операторы и МЧС переводят друг на друга ответственность за отсутствие оповещения об урагане
Сейчас на главной
образование
Репетиторы зарабатывают на ЕГЭ миллионы
Первая волна сдачи Единого государственного экзамена началась 29 мая. Для многих родителей это не столько начало, сколько конец подготовки длинной в несколько лет и стоимостью в сотни тысяч рублей ежемесячно
Горячие новости
Спасибо за честность
Московские чиновники опровергли свои же слова о том, что москвичей не будут переселять из пятиэтажных домов в «какие-то небоскребы». Как оказалось, попавших в программу реновации жилого фонда собственников переселят именно в 20-этажные «коробки»
Горячие новости
В России судят за репосты, а в Швейцарии за «лайки»
Пока российские суды выносят обвинительные приговоры за репост в социальных сетях контента «экстремистского характера», в Швейцарии пошли еще дальше и стали привлекать к ответственности за оставленные к публикациям «лайки»
Горячие новости
В Петербурге автомобиль вице-губернатора протаранил фургон
На Вознесенском проспекте около дома №24 столкнулись Audi A8 чиновника и автомобиль Fiat Ducato. На Audi A8 установлены государственные номера, которые принадлежат автобазе Смольного и закреплены за вице-губернатором Игорем Албиным
Горячие новости
В Петербурге цены на отели выросли на 60%
В Санкт-Петербурге зафиксирован резкий рост стоимости гостиниц. В среднем цены на проживание выросли на 60%, а свободных номеров практически не осталось. Такой ажиотаж связан с проведением в северной столице Международного экономического форума
Авторская колонка
«Что дороже: дворец в Плесе или метеоспутник?»
В Москве прошел ураган и убил 11 человек. 168 пострадали, некоторые — тяжело. Цифры эти еще не точные, и к ним надо прибавить как минимум троих погибших в Московской области
Латынина Юлия
Здоровье нации в руках Министра здравоохранения Вероники Скворцовой

Смертность среди россиян растет с каждым месяцем

 

Горячие новости
Народный сход - это вам не флэш-моб
Власти решили бороться с протестными настроениями граждан с помощью социальной рекламы. Накануне проведения антикоррупционной акции, запланированной на 12 июня, на улицах появились плакаты с надписями, призывающими отказаться от участия в митингах оппозиции
Горячие новости
Кремль опасается победы Евгения Ройзмана на губернаторских выборах
«Единая Россия» не будет помогать мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману с прохождением муниципального фильтра, необходимого для его регистрации в качестве кандидата в губернаторы Свердловской области
Горячие новости
Кто виноват?
Депутаты Мосгордумы пообещали разобраться в ситуации с оповещением граждан о надвигающемся на столицу урагане. Многие горожане в социальных сетях пожаловались на отсутствие sms с предупреждением от МЧС России
Горячие новости
Крым решил избавиться от имиджа дорогого курорта
Власти республики Крым накануне сезона летних отпусков озаботились слишком высокими ценами на отдых, что может привести к оттоку туристов. Чиновники посетовали на то, что за полуостровом прочно закрепился имидж дорогого курорта и эту ситуацию надо менять
Горячие новости
Покажи мне свой блог, и я скажу, кто ты!
Депутаты Госдумы планируют подключить к работе нижней палаты парламента популярных блогеров. Так называемый Совет блогеров появится при комитете по информационной политике, информационным технологиям и связи
Горячие новости
Число жертв урагана в Москве и Московской области выросло до 16 человек
Власти Москвы и Московской области уточнили данные о погибших и пострадавших в результате сильного урагана, обрушившегося на регион в понедельник, 29 мая. В Москве жертвами стихии стали 11 человек, а в Подмосковье – 5 человек
рейдерство
Кто не с нами – тот против нас
Бывшего владельца Павлоскгранита Сергея Пойманова арестовали. Как ни печально – все к этому и шло. Пойманов оказался из среды «непонятливых» - за свой завод бился до последнего, да еще добился иска к Грефу и К со стороны американцев
РФПЛ
У российского футбола проблемы с измерением
Телеаудитория матчей Российской футбольной премьер-лиги пережила за минувший сезон серьезное сокращение. По данным Mediascope, матчи национального первенства в среднем смотрели 662,5 тыс. человек, что на 18,2% меньше, чем в предыдущем чемпионате ...
Горячие новости
Врио вице-мэра Красноярска погиб в результате падения с 17 этажа
В Красноярске в результате падения с 17 этажа погиб временно исполняющий обязанности вице-мэра города Юрий Парыгин. По факту гибели чиновник проводится доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение
Горячие новости
В Москве число жертв урагана выросло до 11 человек
В Москве ликвидируют последствия сильного урагана, жертвами которого стали 11 человек. В столице повалены десятки деревьев, повреждены автомобили и здания. Ураган также повлиял на работу общественного транспорта
Горячие новости
Много будете знать, скоро состаритесь
Московские власти не будут размещать в открытом доступе подробную информацию о голосовании собственников квартир в домах, включенных в программу реновации. Москвичам чиновники предлагают узнавать о голосовании своих соседей напрямую
Авторская колонка
В перевернутом мире
Мне нравится искать и находить в любой ситуации плюсы. Так вот, в истории с силовым задержанием 10-летнего мальчика у метро «Арбатская» я обнаружил единственный плюс ...
Кучер Станислав