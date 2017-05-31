Мэрия Москвы построит на месте снесенных «хрущевок» 20-этажные небоскребы
Московские чиновники опровергли свои же слова о том, что москвичей не будут переселять из пятиэтажных домов в «какие-то небоскребы». Как оказалось, попавших в программу реновации жилого фонда собственников переселят именно в 20-этажные «коробки»
Московские чиновники опровергли свои же слова о том, что москвичей не будут переселять из пятиэтажных домов в «какие-то небоскребы». Как оказалось, попавших в программу реновации жилого фонда собственников переселят именно в 20-этажные «коробки».
Вице-мэр Москвы по строительству Марат Хуснуллин признался, что построенные по программе реновации дома могут быть выше 20 этажей. Квартиры в этих небоскребах получат жильцы «хрущевок», попавших под снос.
Чиновник пообещал, что в каждом случае подход будет индивидуальным. «Где-то будет выше 20 этажей, где-то уложимся в 10-12», - заявил Марат Хуснуллин, слова которого приводит РБК.
По словам вице-мэра, в некоторых районах столицы придется строить «плотнее», чтобы переселить людей в те же районы, где они проживают сейчас. В то же время чиновник заверил, что из-за плотного строительства у москвичей не возникнет проблем с парковками, так как «машино-мест будет в два раза больше». Каким образом власти собираются изыскивать землю под парковки при условии уплотненной застройки, вице-мэр не уточнил.
Отметим, что заявление Марата Хуснуллина о строительстве 20-этажных домов для переселенцев противоречит обещаниям мэра Сергея Собянина. Последний обещал недовольным реновацией москвичам, что никто не будет переселять их из малоэтажных домов «в какие-то небоскребы». Градоначальник заверял, что дома для переселенцев построят в 6-14 этажей. При этом данная гарантия никак не прописана в уже принятом городском законе о массовом сносе старых домов.
«Спасибо за честность, Марат Шакирзянович! (…) Сколько прошло дней с заявления Собянина про 6-12 этажей? И вот уже «больше 20». Кто больше?», - прокомментировал очередное завление московский властей экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков.