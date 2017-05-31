Меню
Общество
Денег? Нет. Олимпиаду? Да
Общество
31 мая 12:50

Мэрия Москвы построит на месте снесенных «хрущевок» 20-этажные небоскребы

Московские чиновники опровергли свои же слова о том, что москвичей не будут переселять из пятиэтажных домов в «какие-то небоскребы». Как оказалось, попавших в программу реновации жилого фонда собственников переселят именно в 20-этажные «коробки»

Фото: gusn.mosreg.ru

Московские чиновники опровергли свои же слова о том, что москвичей не будут переселять из пятиэтажных домов в «какие-то небоскребы». Как оказалось, попавших в программу реновации жилого фонда собственников переселят именно в 20-этажные «коробки».

Вице-мэр Москвы по строительству Марат Хуснуллин признался, что построенные по программе реновации дома могут быть выше 20 этажей. Квартиры в этих небоскребах получат жильцы «хрущевок», попавших под снос.

Чиновник пообещал, что в каждом случае подход будет индивидуальным. «Где-то будет выше 20 этажей, где-то уложимся в 10-12», - заявил Марат Хуснуллин, слова которого приводит РБК.

По словам вице-мэра, в некоторых районах столицы придется строить «плотнее», чтобы переселить людей в те же районы, где они проживают сейчас. В то же время чиновник заверил, что из-за плотного строительства у москвичей не возникнет проблем с парковками, так как «машино-мест будет в два раза больше». Каким образом власти собираются изыскивать землю под парковки при условии уплотненной застройки, вице-мэр не уточнил.

Отметим, что заявление Марата Хуснуллина о строительстве 20-этажных домов для переселенцев противоречит обещаниям мэра Сергея Собянина. Последний обещал недовольным реновацией москвичам, что никто не будет переселять их из малоэтажных домов «в какие-то небоскребы». Градоначальник заверял, что дома для переселенцев построят в 6-14 этажей. При этом данная гарантия никак не прописана в уже принятом городском законе о массовом сносе старых домов.

«Спасибо за честность, Марат Шакирзянович! (…) Сколько прошло дней с заявления Собянина про 6-12 этажей? И вот уже «больше 20». Кто больше?», - прокомментировал очередное завление московский властей экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков.

Материалы по теме
В Москве откроют шоу-румы для показа образцов новых домов участникам программы реновации
Госдума пригласит жильцов домов под снос на слушания законопроекта о реновации
Мэрия Москвы отказалась публиковать подробные данные о голосовании по программе реновации
Сейчас на главной
Горячие новости
В России судят за репосты, а в Швейцарии за «лайки»
Пока российские суды выносят обвинительные приговоры за репост в социальных сетях контента «экстремистского характера», в Швейцарии пошли еще дальше и стали привлекать к ответственности за оставленные к публикациям «лайки»
Горячие новости
В Петербурге автомобиль вице-губернатора протаранил фургон
На Вознесенском проспекте около дома №24 столкнулись Audi A8 чиновника и автомобиль Fiat Ducato. На Audi A8 установлены государственные номера, которые принадлежат автобазе Смольного и закреплены за вице-губернатором Игорем Албиным
Горячие новости
В Петербурге цены на отели выросли на 60%
В Санкт-Петербурге зафиксирован резкий рост стоимости гостиниц. В среднем цены на проживание выросли на 60%, а свободных номеров практически не осталось. Такой ажиотаж связан с проведением в северной столице Международного экономического форума
Авторская колонка
«Что дороже: дворец в Плесе или метеоспутник?»
В Москве прошел ураган и убил 11 человек. 168 пострадали, некоторые — тяжело. Цифры эти еще не точные, и к ним надо прибавить как минимум троих погибших в Московской области
Латынина Юлия
Горячие новости
Народный сход - это вам не флэш-моб
Власти решили бороться с протестными настроениями граждан с помощью социальной рекламы. Накануне проведения антикоррупционной акции, запланированной на 12 июня, на улицах появились плакаты с надписями, призывающими отказаться от участия в митингах оппозиции
Горячие новости
Кремль опасается победы Евгения Ройзмана на губернаторских выборах
«Единая Россия» не будет помогать мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману с прохождением муниципального фильтра, необходимого для его регистрации в качестве кандидата в губернаторы Свердловской области
Здоровье нации в руках Министра здравоохранения Вероники Скворцовой

Смертность среди россиян растет с каждым месяцем

 

Горячие новости
Кто виноват?
Депутаты Мосгордумы пообещали разобраться в ситуации с оповещением граждан о надвигающемся на столицу урагане. Многие горожане в социальных сетях пожаловались на отсутствие sms с предупреждением от МЧС России
Горячие новости
Крым решил избавиться от имиджа дорогого курорта
Власти республики Крым накануне сезона летних отпусков озаботились слишком высокими ценами на отдых, что может привести к оттоку туристов. Чиновники посетовали на то, что за полуостровом прочно закрепился имидж дорогого курорта и эту ситуацию надо менять
Горячие новости
Покажи мне свой блог, и я скажу, кто ты!
Депутаты Госдумы планируют подключить к работе нижней палаты парламента популярных блогеров. Так называемый Совет блогеров появится при комитете по информационной политике, информационным технологиям и связи
Горячие новости
Число жертв урагана в Москве и Московской области выросло до 16 человек
Власти Москвы и Московской области уточнили данные о погибших и пострадавших в результате сильного урагана, обрушившегося на регион в понедельник, 29 мая. В Москве жертвами стихии стали 11 человек, а в Подмосковье – 5 человек
рейдерство
Кто не с нами – тот против нас
Бывшего владельца Павлоскгранита Сергея Пойманова арестовали. Как ни печально – все к этому и шло. Пойманов оказался из среды «непонятливых» - за свой завод бился до последнего, да еще добился иска к Грефу и К со стороны американцев
РФПЛ
У российского футбола проблемы с измерением
Телеаудитория матчей Российской футбольной премьер-лиги пережила за минувший сезон серьезное сокращение. По данным Mediascope, матчи национального первенства в среднем смотрели 662,5 тыс. человек, что на 18,2% меньше, чем в предыдущем чемпионате ...
Горячие новости
Врио вице-мэра Красноярска погиб в результате падения с 17 этажа
В Красноярске в результате падения с 17 этажа погиб временно исполняющий обязанности вице-мэра города Юрий Парыгин. По факту гибели чиновник проводится доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение
Горячие новости
В Москве число жертв урагана выросло до 11 человек
В Москве ликвидируют последствия сильного урагана, жертвами которого стали 11 человек. В столице повалены десятки деревьев, повреждены автомобили и здания. Ураган также повлиял на работу общественного транспорта
Горячие новости
Много будете знать, скоро состаритесь
Московские власти не будут размещать в открытом доступе подробную информацию о голосовании собственников квартир в домах, включенных в программу реновации. Москвичам чиновники предлагают узнавать о голосовании своих соседей напрямую
Авторская колонка
В перевернутом мире
Мне нравится искать и находить в любой ситуации плюсы. Так вот, в истории с силовым задержанием 10-летнего мальчика у метро «Арбатская» я обнаружил единственный плюс ...
Кучер Станислав
бизнес
Особняк? Нет, автозаправка!
Количество россиян, желающих купить недвижимость за границей, увеличилось в два раза. Это отмечают консультанты рынка, но добавляют при этом, что наших покупателей теперь больше интересуют не роскошные апартаменты, а коммерческие объекты
Горячие новости
Верховному суду есть что скрывать
Управделами президента засекретило строительство резиденции Верховного суда и Дворца танцев Бориса Эйфмана в Санкт-Петербурге стоимостью 35,7 млрд рублей. В контракт на строительство объекта включен пункт об обеспечении сохранности сведений