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30 мая 17:04

Сотовые операторы и МЧС переводят друг на друга ответственность за отсутствие оповещения об урагане

Депутаты Мосгордумы пообещали разобраться в ситуации с оповещением граждан о надвигающемся на столицу урагане. Многие горожане в социальных сетях пожаловались на отсутствие sms с предупреждением от МЧС России

Фото: globalsib.com

Депутаты Мосгордумы пообещали разобраться в ситуации с оповещением граждан о надвигающемся на столицу урагане. Многие горожане в социальных сетях пожаловались на отсутствие sms с предупреждением от МЧС России. Сотовые операторы заявили, что в отсутствии оповещения виновато МЧС, а в ведомстве заверили, что «информации об урагане было достаточно».

«Разберемся, почему SMS-оповещения пришли не каждому пользователю сети на территории города. Хотя это должно было произойти. Как работали табло, потому что оранжевый уровень МЧС заявило, но система оповещения действительно сработала не на 100 процентов», - заявила глава думской комиссии по безопасности Инна Святенко, слова которой приводит агентство «Москва».

Данный вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании комиссии с участием сотрудников МЧС России.

В свою очередь сотовые операторы заявили, что не смогли вовремя предупредить москвичей об урагане, так как соответствующая информация от МЧС поступила к ним только в 16:30, когда ураган уже начался.

В пресс-службе «Мегафона» рассказали изданию «Медуза», что координаты, по которым МЧС попросило отправить уведомления об урагане, покрывали только часть города. В МТС рассказали, что министерство делает подобную рассылку без участия оператора, а в «Вымпелкоме» («Билайн») сообщили, что после получения запроса от МЧС отправили абонентам sms-оповещения.

Глава управления информации МЧС России Алексей Вагутович заверил, что все сотовые операторы получили необходимый текст для рассылки. Помимо смс информация давалась в СМИ, при помощи бегущей строки в транспорте и через социальные сети.

«Информация дается - кто хочет, тот ее получает. А если вы читать не умеете, мне что с вами делать тогда?», - добавил представитель МЧС.

Сильный ураган обрушился на Москву и Московскую область во второй половине дня понедельника, 29 мая. Стихия унесла жизни 16 человек, более 170 человек пострадали. В большинстве случаев люди погибли в результате падения деревьев. Один человек погиб при падении на него остановки.

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