Число жертв урагана в Москве и Московской области выросло до 16 человек
Власти Москвы и Московской области уточнили данные о погибших и пострадавших в результате сильного урагана, обрушившегося на регион в понедельник, 29 мая. В Москве жертвами стихии стали 11 человек, а в Подмосковье – 5 человек
Власти Москвы и Московской области уточнили данные о погибших и пострадавших в результате сильного урагана, обрушившегося на регион в понедельник, 29 мая. В Москве жертвами стихии стали 11 человек, а в Подмосковье – 5 человек. Общее число погибших составляет 16 человек. Пострадавшими числятся около 170 человек.
Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко подтвердила, что в Москве во время урагана погибли 11 человек. В большинстве случаев к гибели людей привело падение деревьев.
В свою очередь губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о гибели пяти человек, включая одного ребенка.
В настоящее время работники коммунальных служб продолжают ликвидировать последствия урагана. Работа ведется в усиленном режиме.
В МЧС России сообщили, что в Подмосковье ураганным ветром были повалены более 3000 деревьев, повреждены кровли 42 жилых домов и одного роддома. Повреждения получили 322 автомобиля.
В Москве повалены более 3500 деревьев, повреждены кровли более 140 многоэтажных жилых домов и административных зданий, получили повреждения свыше 1500 автомобилей, сообщает «Интерфакс».