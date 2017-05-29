Мэрия Москвы отказалась публиковать подробные данные о голосовании по программе реновации
Московские власти не будут размещать в открытом доступе подробную информацию о голосовании собственников квартир в домах, включенных в программу реновации. Москвичам чиновники предлагают узнавать о голосовании своих соседей напрямую
Московские власти не будут размещать в открытом доступе подробную информацию о голосовании собственников квартир в домах, включенных в программу реновации. Москвичам чиновники предлагают узнавать о голосовании своих соседей напрямую при личном общении или в интернете.
Глава департамента информационных технологий Москвы Артем Ермолаев заявил, что у мэрии нет права размещать в публичном доступе информацию о личном мнении участников голосования. «В том числе мы хотим избежать давления на уже принявших решение жителей или на тех, кто выбор еще не сделал», - заявил чиновник, слова которого приводит «КоммерсантЪ».
Ранее государственные СМИ сообщали о том, что на платформе «Активного гражданина», через которое проходит голосование по программе реновации, горожанам будут доступны промежуточные результаты. Теперь власти заявляют, что у них «нет права» публиковать такие данные. Мэрия лишь будет предоставлять СМИ «оперативную сводку о том, сколько человек проголосовало, и каким был их выбор». Согласно такой сводке, москвичи на 90% поддерживают снос своих домов и последующее переселение.
На вопрос о возможных подтасовках результатов голосования через «Активного гражданина» (сервис контролирует мэрия Москвы) Ермолаев предложил москвичам «проверить свой голос» на сайте сервиса или «пообщаться с соседями в интернете».
Систему «Активный гражданин» неоднократно обвиняли в необъективности, а ее критики просили столичные власти допустить к проверке сервиса независимых экспертов. Мэрия Москвы это сделать отказалась.