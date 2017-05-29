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Общество
ВТБ: ни людям – лишь себе
Авторская колонка
29 мая 15:28
Кучер Станислав

Российский журналист, публицист, общественный деятель, член Президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека

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В перевернутом мире

Мне нравится искать и находить в любой ситуации плюсы. Так вот, в истории с силовым задержанием 10-летнего мальчика у метро «Арбатская» я обнаружил единственный плюс: она в очередной раз ткнула нас, извините за выражение, мордой в зеркало и показала, в каком перевернутом мире мы живем. Мы живем в мире, где в федеральных теле- и радиоэфирах (молчу уже про соцсети) взрослые дяди и тети (политологи, адвокаты, правозащитники) могут всерьез рассуждать о правомерности действий полицейских, задвигая на второй план факт того, как они исполняли свой «служебный долг».

Даже если бы этот парень читал не Шекспира, а поэта Орлушу, пел матерные частушки, держал в руках антипутинский лозунг или просто просил у прохожих деньги — эти люди должны быть в лучшем случае лишены званий, погон и с позором изгнаны из МВД. По той единственной причине, повторю, как они посчитали возможным осуществить задержание и доставку мальчика в отделение.

Если ребенок не угрожал общественной или чьей-либо личной безопасности, если на нем не было пояса шахида, или он не бился в неконтролируемой истерике, зачем в принципе применять к нему силу? Хватать за руки за ноги, тащить, заталкивать в машину? Если он отказывался ехать, почему нельзя было узнать контакты родителей, близких и как минимум дождаться на месте их появления? От кого или от чего они таким образом спасали мальчишку? За ним гнался маньяк? У них были оперативные данные о том, что он обколот наркотиками, а за углом дежурит ветеран эксплуатации детского труда?

Ни один диванный или профессиональный эксперт, заступившийся за это полицейское трио, не дал внятного объяснения, а тем более оправдания конкретным силовым действиям конкретных людей в форме. В данной ситуации все остальное вторично, а первично неоправданное насилие по отношению к 10-летнему гражданину.

Искать насилию оправдания, значит, расписываться в собственной неадекватности. С таким же успехом можно искать оправдание ментам, пытавшим задержанного посредством запихивания в анус бутылки из-под шампанского. И, если кому-то кажется, что это неуместная параллель, могу только искренне посочувствовать, поскольку однажды закон причины и следствия обязательно заставит вас ощутить отсутствие разницы на собственном опыте.

Можно спорить о разнице между попрошайками и уличными артистами, между артистами взрослыми и несовершеннолетними, о том, имеет ли право ребенок брать деньги от прохожих или нет. Но все это — после того, как министр внутренних дел лично оглашает приказ об увольнении применивших необоснованное насилие в отношении ребенка полицейских. Публично, громко, чтобы другим неповадно было. Какими бы благородными мотивами эти молодые ребята и девушка ни руководствовались. Точка.

Не так давно мой знакомый руководитель выгнал с работы очень профессионального и талантливого сотрудника только за то, что тот позволил себе одно, не самое грубое, но, тем не менее, ксенофобское высказывание в адрес мигранта из обслуживающего персонала. И правильно сделал, потому что речь шла о репутации всех и потому что дурной пример, как известно, заразителен. Дал мигрант повод или нет, это тоже выясняли. Но потом.

Сев за эту реплику, я собирался еще сказать о равнодушии, дефиците сочувствия, страхе и других качествах, которые, на мой взгляд, проявили те, кто в тот момент оказался рядом и спокойно снимал все на телефон вместо того, чтобы попытаться вмешаться, как минимум спросить полицейских, зачем так жестко обращаться с ребенком. А потом понял, это тоже вторично.

Эти качества — производные простого понимания, что сама попытка обратиться к полицейским «при исполнении» может закончиться реальным сроком. Вспоминаем судьбу Сергея Мохнаткина. В перевернутом мире связываться с полицией боятся больше, чем с бандитами. Потому что полиция — орган той самой власти.

И до тех пор, пока политически озабоченная публика будет восторгаться и удовлетворяться реакцией гаранта «да дураки они», дураки будут на глазах превращаться в преступников, жертвой которых в любой момент сможет стать каждый. От попрошайки до олигарха.

Источник - Коммерсантъ FM

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