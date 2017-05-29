Почти половина попавших под снос домов оказалась добротными зданиями с развитой инфраструктурой
Почти половина московских домов, попавших в программу реновации жилого фонда, являются вполне добротными постройками, износ которых не превышает 30%. Зато эти дома имеют хорошее расположение, а развитость инфраструктуры у них составляет 7 баллов из 10
Почти половина московских домов, попавших в программу реновации жилого фонда, являются вполне добротными постройками, износ которых не превышает 30%. Зато эти дома имеют хорошее расположение, а развитость инфраструктуры у них составляет 7 баллов из 10 возможных.
Всего московские власти включили в программу реновации 4546 жилых домов, построенных в 1953–1969 годах. Чиновники уверяют, что основным критерием отбора является степень изношенности здания. Однако, как оказалось, из всего списка «под снос» только 55% зданий – это «хрущевки», которые не поддаются капитальному ремонту.
Остальные дома – это добротные кирпичные пятиэтажки, построенные в указанных период, но по индивидуальному проекту. Большинство жильцов таких домов выступают против сноса и говорят, что износ их домов не превышает 30%. Так этот или нет выяснить проблематично, так как с 2015 года управляющие компании не обязаны публиковать данную информацию.
Эксперты газеты «Ведомости» отметили, что кирпичные пятиэтажки попали в список «под снос» из-за своего выгодного месторасположения. У более 90% зданий рейтинг развитости инфраструктуры составляет 7 баллов по шкале в 10 баллов.
При этом в список «под снос» не попали дома, которые находятся в таком же или худшем состоянии по сравнению с теми, которые в список вошли, например, бывшие или действующие общежития.
Противники реновации считают, что московские власти под предлогом сноса ветхого жилья хотят освободить землю в привлекательных для застройщиков районах. Именно по этой причине властям понадобился специальный закон о реновации, который разрешит переселять собственников в другие дома. Согласно действующему законодательству выселить жильцов домов, которые не признаны ветхими, довольно проблематично.