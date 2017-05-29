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29 мая 08:12

Экс-глава Удмуртии признал вину в получении взятки, но оспаривает ее размер

Бывший губернатор республики Удмуртия Александр Соловьев признал свою вину в получении взяток, но пытается оспорить размер незаконных вознаграждений. Следствие вменяет экс-чиновнику получение 140 млн рублей в виде взяток

Фото: РИА Новости

Бывший губернатор республики Удмуртия Александр Соловьев признал свою вину в получении взяток, но пытается оспорить размер незаконных вознаграждений. Следствие вменяет экс-чиновнику получение 140 млн рублей в виде взяток, однако Соловьев с такой суммой не согласен.

По версии следствия, Александр Соловьев получил от представителей фирм, которые занимаются строительством мостовых переходов через реки Кама и Буй в Удмуртии, взятки на общую сумму 139 млн рублей, а также долю в размере 2,7 млн рублей в коммерческой организации. Заявление о преступлении на Соловьева поступило от бывшего замминистра транспорта Удмуртии.

Первоначально бывший губернатор вину в получении многомиллионной взятки отрицал. Теперь стало известно, что экс-губернатор оспаривает только размер взятки, но не сам факт ее получения.

Защитники Соловьева, нанятые его дочерью, не исключают, что вину экс-чиновник признал под давлением. В настоящее время Соловьев находится в СИЗО, но просит перевести его под домашний арест из опасений за свою жизнь. С чем конкретно связаны такие опасения, не уточняется.

Нанятые адвокаты в свою очередь жалуются на отказ в допуске к своему клиенту. Сейчас дело Александра Соловьева  ведет защитник по назначению, а адвокаты Ирина Пикалева и Сергей Ларионов не могут попасть к своему клиенту. Следователь по делу экс-главы Удмуртии приобщил к материалам отказ Соловьева от услуг новых защитников.

«Для прояснения позиции клиента необходимо с ним встретиться, но сделать это не представляется возможным. Сотрудники СИЗО в допуске к подзащитному отказывают, требуя на это разрешение следователя Романа Мухачева, которое он не дает. А это противоречит действующему законодательству», - рассказал «Коммерсанту» адвокат Ларионов.

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