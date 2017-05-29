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здравоохранение
Павел Юрьев
29 мая 09:45

«Реальная» медицина за нереальные деньги

Расхождение официальных отчетов с действительностью, глобальная компьютеризация медучреждений параллельно их массовому закрытию, поставленные на поток по полису обязательно медицинского страхования платные услуги – чего еще не видит в своем «хозяйстве» глава Минздрава Вероника Скворцова?

Фото: Сергей Бобылев / Коммерсантъ

Глава первая: на каждую цифру найдется другая.

Как за медицину скажешь – так она и лечит?

Министр медицины медийна едва ли больше, чем любой из ее коллег. Комментарии и интервью в ведущих СМИ и на ТВ идут как настоящий сериал, этакая «мыльная опера», где, несмотря на определенные переживания, все по сюжету более-менее красиво. Что ни цифра – то успех, продвижение вперед, перспектива роста.

Смотрим коротко, как оно есть на самом деле. Младенческая смертность - 5,2 на 100 000 человек, уменьшившись с 1990 года более чем в три раза. А вот согласно рейтингу стран мира по уровню младенческой смертности, предоставленным порталом «Гуманитарные технологии», где мы находимся на «почетном» 64 месте, коэффициент 9,8 смертей на те же 100 000.

Материнская смертность со слов Скворцовой 8,3 на сотню тысяч, что в сравнении с 47,7 смертями 90- годов, конечно, прогресс. Но по данным информационного центра AFTERSHOCK, материнская смертность за 2015-й в стране составила 25 фатальных случаев на 100 тысяч.

Смертность от инсульта за последний десяток лет – минус 34% по словам министра, а наша техника позволяет выявлять 55% случаев онкозаболеваний на ранних стадиях.

Однако есть и другая статистика – 1 миллион 300 тысяч смертей ежегодно от сердечно-сосудистых заболеваний, такой цифры нет ни в одной другой стране мира.

Что же касается выявления раковых болезней на ранних стадиях, то 55% - это показатель от числа обследовавшихся людей. А сколько на обследование попадает, когда уже нужна или сложная операция или вообще уже ничего не нужно?

Число же онкобольных в России растет – согласно цифрам Росстата примерно на 3%  в год. Согласно данным No-Onco, прирост и вовсе 15%.

Знаменитая скворцовская «привитизация», официальная статистика которой показывает 10-кратное снижение заболевание гриппом, скромно умалчивает о случаях тяжелых заболеваний и даже гибели людей после сделанных прививок, а так же о том, что согласно проверке Роспотребнадзора в прошлом году, 20% поствакциональных осложнений в стране возникает из-за ошибки медработников.

Смертность от туберкулеза за 8 лет упала на 65%, заболеваемость на 35% - это статистика от Вероники Скворцовой. А по оценкам специалистов в России за последнее десятилетие туберкулёз приобрёл характер эпидемии. На 100 тысяч населения у нас приходится 205 больных туберкулёзом — такого уровня заболеваемости нет ни в одной развитой стране мира.

«В России сложилась драматическая ситуация с туберкулезом – более 37 тысяч смертей ежегодно», - это слова главного пульманолога России Александра Чучалина. А уж кому, как не специалисту его профиля знать подобную статистику. Однако, доклады министру Скворцовой пишут, по всей видимости, маркетологи и имиджмейкеры.

Глава вторая: зачем больному интернет?

Лечение «итальянцев» в России

Одна из версий, имеющая право на существование, зачем нашим бабушкам-сельчанкам нужен доктор по скайпу – имидж на международной арене. Что общего между российской глубинкой и продвинутым Западом, спросите вы? Да ничего. Но признание России за рубежом, как страны с высокотехнологичной медициной, видимо, дорого стоит.

Не зря же, касаясь этой темы, госпожа Скворцова глаголет сплошь об иностранных гражданах, которых высокотехнологично вылечили у нас в стране – 20 тысяч за прошлый год.

И это в то время, когда простые россияне, особенно из глубинки, не могут получить даже самой необходимой медицинской помощи или вот-вот ее лишатся.  Такова, к примеру, ситуация на популярном для туристов байкальском острове Ольхон, где в рамках оптимизации власти планируют закрыть единственную больницу, взамен предлагая 1 670 жителям и туристам, которых в сезон приезжает десятки тысяч, ЦРБ на «большой земле» и «неотложку», но… только на летний сезон.

Больницы и поликлиники закрывают, медиков сокращают – а глава Минздрава не устает повторять – в ближайшие два года все село будет пользоваться высокотехнологичной медпомощью. А это порядка 83 тысяч населенных пунктов, ко многим из которых нет дорог, а к некоторым добраться можно не иначе как на вездеходе через тайгу или на вертолете через тундру.

И, тем не менее, процесс «интернетезации» российских больниц и поликлиник в теории уже запущен. Глава Минкомсвязи Николай Никифоров во всеуслышание объявил: 5,5 миллиардов рублей на эти цели уже почти выделено. Есть решение правительства РФ, значит, деньги будут.

Другой вопрос, как освоятся эти деньги, куда на самом деле пойдут и не будет ли раз за разом вскрываться «нецелевое использование средств», в чем отечественные госструктуры и министерства более чем преуспели. Минздрав не исключение. Например, действующая антитабачная программа – по мнению специалистов Минфина, это банальное расширкивание денег налево и направо без малейшего намека на выполнение программы.

Не получится ли охватывание наших медучреждений таким же «хотели как лучше…»? Хватит ли тех самых заявленных 5,5 миллиардов? Не потребует ли Минздрав посредине пути «добавки», как с той же антитабачной программой, под которую чиновникам от медицины нужны все новые и новые вливания, несмотря на то, что проект провален и об этом все знают?

Есть и еще один непонятный момент. Что общего между неоднократными заявлениями Скворцовой о скором подключении села к «лечению по скайпу» и выделении 5,5 миллиардов на подключение медучреждений к интернету? И опять говорю – ничего.

Для того, чтобы даже попробовать, каким образом врач по скайпу умудрится вылечить деревенскую бабульку, охватить «паутиной» нужно обе стороны проекта – и ту, которая лечит, и ту, которую лечат. Так вот – те самые 5,5 миллиардов «запаутинят» лишь, которая лечит. По сути, куча денег уйдет на то, чтобы приболевшие россияне могли повсеместно брать талончик к врачу через компьютер – те, у кого он есть. Да и слово «повсеместно» тоже употребить можно с большой натяжкой – повсеместно для жителей городов и ближайших пригородов. Так, пожалуй, правдивей.

А те самые бабульки на деревне так и останутся без помощи – ни по скайпу, потому что деньги раскрадут или бездарно разбазарят, и без «неотложки», в очередной раз застрявшей в сугробе или грязи километрах в двадцати от умирающего пациента.  

Мифы о бесплатной медицине

Вторая версия такой крайней нужды в больничном интернете – самим чиновникам посмотреть, насколько бесплатная и доступна в нашей стране государственная медицина, о которой они сами уверенно заявляют везде и всюду.

Цель создания в нашей стране системы обязательного медицинского страхования – одна из основных в реформе здравоохранения. Но поскольку забыты другие направления, такие, к примеру, как повышение зарплат медиков, те «крутятся как могут», чтобы на фоне бесплатной медицины не умереть с голода, да еще и красиво отчитаться перед вышестоящими товарищами.

Отсюда поголовное создание параллельных «медцентриков», работающих на базе госучреждений. Один пример. Клиника урологии  им. Фронштейна – одно из ведущих в России медицинских учреждений, являющееся частью Клинического центра Первого Московского государственного университета им. И.М. Сеченова. Но исполнение государственных услуг поставлено хитро – официальный сайтик, словно сделанный каким-то любителем, где заполнение – сплошь малопонятные приказы да выписки. Найти там конкретного врача или контакт еще надо суметь.

Зато клик на сайт в поиске выдает с десяток почти одноклеточных сайтов-близнецов, отличающихся одной-двумя буквами, зайдя в любой из которых, замечаешь совсем другой «коленкор» - все предельно просто и понятно, услуги, контакты, стоимость. Заметно, что над созданием сайтами трудились опытные и высокооплачиваемые специалисты.

Но самое удивительное – везде «как бы» фигурирует все та же госклиника урологии. Да что там – на какой бы из сайтов не заглянул, за услугой все равно придешь по одному и тому же адресу. Правда, есть прикол – номера телефонов на каждом сайте разные. Хотя, какой прикол – хочешь попытаться вылечиться бесплатно, ищи контакт на «любительском» сайте, хочешь просто вылечиться, звони по любому, который перед тобой. Понятное дело, что любителей «халявы» и имеющих возможность раскошелиться надо как-то разводить друг от друга.

Судя по всему, клиника работает на два фронта – осваивая госбюджет, «как бы» предлагает бесплатное лечение, о котором так много говорит глава Минздрава Скворцова, и параллельно рубит «бабло» с использованием оборудования, купленного на государственные деньги, заодно помогая министерству выполнять «указы президента» по повышении зарплат медперсонала.

Если коммерция в этой клинике поставлена на широкие рельсы, понятно, что цепочка заинтересованных и задействованных административных лиц этого учреждения достаточно длинная. Что мешает министерству и клинике пресечь превращения нашей бесплатной медицины в частную?

Скорее всего, массовость такой «двуликой» деятельности наших медучреждений и мешает. Едва ли только вышеупомянутая клиника додумалась до такого. Да и проблема эта – не только Москвы.

В Новосибирске муниципальная больница придумала свой «ход конем» - заключала контракты с частной клиникой, где продажа оборудования и расходных материалов проходит через перечень платных услуг, превращая таким образом абсолютно бесплатные операции в платные. И все «как бы» по закону – оперируем бесплатно, но оплати электроды, протезы и прочие препараты. Доведенные болями до отчаяния люди готовы были на все, лишь бы поскорей лечь на операционный стол (купленный за средства из бюджета).

Самые распространенные бесплатные услуги в учреждения, работающих в системе ОМС, неожиданно для пациента превращающиеся в платные – это исследование крови на гормон щитовидной железы, удаление зуба, анестезия, приобретения расходных материалов для первичного лечения травм, приобретение лекарств, назначенных врачом во время пребывания в больнице и масса других.

Судя по всему, в руках Минздрава нет не только никакой инициативы управления – более того, кругом абсолютная анархия, и на местах выживают кто как может. При этом все отчитываются «правильно» - и эти отчеты, собранные воедино, позже становятся весьма радужной статисткой, с которой то и дело Вероника Скворцова попадает в «лужу».

Может, у тех самых 5,5 миллиардов, кроме как оснастить медучреждения интернетом, есть и дополнительная, так сказать, тайная миссия? Ну, не находит Минздрав никаких рычагов, чтобы заставить работать врачей честно и добросовестно, а на «отчетные» зарплаты медиков сыт не будешь – так может, глобальная сеть сыграет роль «надзирателя» за тем, кто, как и куда расходует бюджетные средства и помещения?

Интересно, если с помощью интернета министерство сумеет-таки «построить» медиков, как будут выглядеть их «голые» отчеты и рискнет ли обнародовать эти цифры госпожа Скворцова – ведь там уже не будет сегодняшней радужной статистики, составляемой по совокупности бесплатных, платных и прочих услуг? И не станут ли эти цифры «приговором» для Скворцовой, как для министра?

Ведь сколько она уже выдала «на гора» самых разных отчетов, и все как с гуся вода. Какой-то же из них должен стать последним. Не крайним – а именно последним. И, возможно, тогда все вспомнят, что это государство придумало обязательное медицинское страхование, по которому людей должны лечить бесплатно уже сегодня. А не обещать «золотые горы» - но завтра.

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