Более двух тысяч севастопольцев вышли на митинг против изъятия властями их земли
В Севастополе состоялся массовый митинг против изъятия властями земельных участков, которые местные жители получили при украинской власти. На митинг у Дома культуры рыбаков в Гагаринском районе собрались более двух тысяч человек
В Севастополе состоялся массовый митинг против изъятия властями земельных участков, которые местные жители получили при украинской власти. На митинг у Дома культуры рыбаков в Гагаринском районе собрались более двух тысяч человек. Участники протестной акции держали в руках плакаты «Отстоим право на землю», «Путин, услышь Севастополь» и «Хватит мучить народ».
Организаторы митинга планировали провести акцию в центре города, однако мэрия Севастополя протестовать в центре запретила.
Организатор акции Ленур Усманов рассказал, что в местных судах в настоящее время находится 10 000 исковых заявлений от правительства об изъятии земельных участков. «Хочется напомнить, что в 2014 году, когда Крым входил в состав Российской Федерации, премьер-министр России Дмитрий Медведев говорил: ни один житель полуострова не должен ничего потерять. Власть должна исполнить свои обещания», - заявил Усманов, слова которого приводит «Открытая Россия».
При этом председатель общественной организации «Правовая защита собственников недвижимости» Алексей Деменок заявил, что Севастополь «все еще доверяет Владимиру Путину», а сама акция «не носит политического характера».
В свою очередь депутат Нахимовского района Севастополя Дмитрий Белогорцев выступил с предложением провести референдум, на котором местные жители решили бы вопрос об отправке правительства города в связи с утратой доверия.
По итогам митинга была принята резолюция, в которой речь идет о необходимости остановить судебные процессы по изъятию земли и аннулировать проект генплана. Подписавшиеся намерены обратиться в прокуратуру и инициировать проверки в отношении чиновников из правительства.
Ранее «Общая газета» писала, что члены дачных и жилищно-строительных кооперативов на берегу Черного моря получили уведомления от властей с требованием освободить земельные участки. По мнению чиновников, данную землю граждане получили незаконно. Изъять планируется 290 гектар земли стоимостью в 5 млрд рублей.
Под изъятие преимущественно попадает земля, находящаяся на территории общего пользования, включая пляжи и в парки, которые не используются по целевому назначению. Крымские власти считают, что украинские чиновники выдали десятки тысяч разрешительных актов в обход своих же законов.