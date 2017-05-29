Google сообщил о попытке взлома «прокремлевскими хакерами» аккаунта Павла Дурова
Павел Дуров получил сообщение от сервиса Google, в котором говорилось о попытке украсть его пароль «проправительственными хакерами». Дуров в своем Twitter сообщил, что не использует Google для важной переписки
Создатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил о попытке взлома своего почтового аккаунта хакерами, связанными с Кремлем.
Павел Дуров получил сообщение от сервиса Google, в котором говорилось о попытке украсть его пароль «проправительственными хакерами». Дуров в своем Twitter сообщил, что не использует Google для важной переписки и добавил, что «не удивлен» попытке взломать его аккаунт.
Отметим, что Google рассылает уведомления своим пользователям о том, что их пытаются взломать хакеры, которые могут быть связаны со спецслужбами. Такие предупреждения ранее получили лидеры российской оппозиции.